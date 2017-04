AfroBasket 2017 , Mehdi Cheriet (international) : « L'Algérie mérite une deuxième chance »

L'international algérien Mehdi Cheriet a estimé que la sélection nationale de basket-ball mérite d'avoir une seconde chance pour participer à la phase finale de l'AfroBasket 2017 prévue en août prochain à Brazzaville (Congo), avec la participation de seize nations. L'Algérie a perdu ses quatre matches contre le Maroc et la Tunisie lors des éliminatoires de la Zone 1, disputés en mars dernier à Alger et Tunis, avec comme conséquence une non-qualification pour la phase finale du tournoi continental. « Nous avons été très loin de notre meilleur niveau au cours de ces éliminatoires », explique Cheriet au site officiel de la Fédération internationale de la discipline FIBA.com, précisant que « les défaites contre le Maroc et la Tunisie ne sont pas représentatives du potentiel de l'Algérie. » Tout en plaidant la cause de l'Algérie pour une des deux places enco disponibles (wild card), l'ailier de 2.02m, qui aura 30 ans la semaine prochaine, insiste sur le fait que certains facteurs inattendus - nouvelle direction à la fédération, blessures et engagements en club - ont miné les chances de faire bonne figure dans les éliminatoires. «Nous avons des joueurs capables de nous donner une chance si nous sommes invités par la FIBA Afrique. Mounir Benzegala et Mohamed Harat n'étaient pas là. Mounir était blessé et Mohamed n'a pas été libéré par son club (au Qatar). Ces deux joueurs sont déterminants pour nous. Je n'étais moi-même pas dans ma meilleure forme, je manquais de rythme, parce que cela faisait quasiment un mois que je n'avais plus joué», a ajouté Cheriet qui s'est engagé jusqu'à la fin de saison avec le champion d'Algérie en titre, GS Pétroliers. Interrogé pourquoi son pays devrait bénéficier une seconde fois d'une invitation après celle obtenue en 2015 pour l'AfroBasket disputé en Tunisie Cheriet répond : « C'est une question légitime. Il y a deux ans, nous avions démontré que nous avions le niveau. Nous avions joué du très bon basket, nous nous étions bien battus et nous avions pris la sixième place devant beaucoup d'équipes qui s'étaient qualifiées directement. « Nos prestations en Tunisie (en 2015) en disent plus sur nous que les éliminatoires du mois passé », renchérit Cheriet. 13 pays ont composté leurs billets pour la phase finale de l'AfroBasket 2017 prévue du 19 au 30 août à Brazzaville. Il s'agit du Nigeria (tenant du titre), la Congo (organisateur), le Cameroun, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Mozambique, la Tunisie, l'Egypte, l'Ouganda, l'Angola, le Mali et le Sénégal. Pour compléter le tableau à 16 équipes, deux billets seront encore attribués par invitation (Wild Cards), alors que l'Afrique du Sud et le Zimbabwe - deuxièmes des Groupes G et H de la Zone 6 de FIBA Afrique - se disputeront le dernier billet dans un barrage les 8 et 9 avril à Johannesburg.