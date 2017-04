Finale tournoi Radieuse « Printemps-foot » : Hommage a Antar-Yahia

C’est dans une ambiance de fête que le 19e tournoi Printemps-foot, s’est achevé en apothéose et devant un public record. La participation de la star du fameux match d’Oum- Dourman, Antar-Yahia , aux côtés de Lakhdar Belloumi, Kouici, Benzerga, Mezouar, Haddou et autres, a créé l’exploit au cours des différentes finales, qui ont vu la victoire d’équipes du Sud, Laghouat et Illizi ainsi que celles du Nord, Mostaganem et Seddikia d’Oran. Ces équipes lauréates ont reçu coupes, médailles, trophées et cadeaux des mains du wali d’Oran, Zaalane Abdelghani , du représentant de la DGSN, le contrôleur Nouasri Salah, du représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, Gharbi Badredine et celui de M. Ahmed Chouder, PDG de Mobilis, le président de la Radieuse, M. Chafi Kada, ainsi que les mondialistes, Antar-Yahia, Belloumi et Kouici sans oublier l’arbitre, Mohamed Hansal.

Les deux stades où se sont déroulés les manifestations, Reguig Abdelkader à Maraval et celui de Ouled El Bahia , à l’USTO, ont été marqués par la reconnaissance de la jeunesse oranaise qui a remis un trophée du mérite au héros d’Oum Dourman, Antar-Yahia. Tout en souhaitant que ce genre de manifestations de proximité, très prisée par la jeunesse se multiplie dans les wilayas et communes du pays, sachant que l’Etat a multiplié la construction de stades de proximité dotés de terrains en tartan. Printemps-Foot reste dans la continuité de l’expérience de la Radieuse qui lutte, contre les maux sociaux, pour la sauvegarde de l’enfance et pour la solidarité avec les sportifs dans le besoin.