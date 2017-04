USMH, Alors que la grogne des joueurs s’accentue : Charef contrôle la situation

Il nous est regrettable à chaque fois que l’on écrit sur l’USMH d’évoquer le récurrent problème financier qui secoue le club algérois. N’ayant pas perçu leurs salaires et la prime du match gagné face au MCA et que seuls certains éléments ont touché, les camarades de Younès ont décidé de monter au créneau.

Ainsi, ils ont décidé de boycotter la séance de reprise, non sans aviser l’entraîneur Boualem Charef, exigeant le versement immédiat de ladite prime au président Mohamed Laïb. Ce dernier, qui se démène comme il peut pour renflouer les caisses du club, a fait de son mieux pour payer la prime de la victoire contre le Mouloudia à l’ensemble des joueurs. C’est ce qu’il s’est d’ailleurs empressé de faire illico-presto craignant une démobilisation générale du groupe, alors que des matches importants attendent l’équipe qui n’a pas encore assuré son maintien en Ligue 1-Mobilis. Cela a quelque peu contribué à apaiser la situation plus que tendue qui règne au sein du club. Les membres du staff technique ne l’auraient pas perçue pour leur part. Ce qui a irrité ces derniers qui n’ont pas du tout apprécié. Le président du club, leur a demandé de se montrer patients et qu’il fera le nécessaire pour les payer à leur tour dès qu’il réunira la somme nécessaire pour le faire. L’entraîneur Boualem Charef craignant que la colère des joueurs entâche la bonne marche de l’équipe, qui doit livrer des matches couperet pour se tirer d’affaire, il a tenu à sensibiliser et à responsabiliser tout un chacun. Il a affirmé aux joueurs qu’ils sont protégés par leurs contrats et que le président les payera dès qu’il aura les moyens de le faire. C’est seulement une question de temps. Il faudra se montrer encore patient pour le bien de l’USMH. Cela, même si cette situation n’est pas du tout faite pour lui plaire parce qu’elle le gêne énormément dans son travail. Conscients qu’il n’est question pour personne de mettre en péril l’avenir du club en Ligue 1, les joueurs se sont remis au travail dès lundi. Ils ont promis de tout mettre en œuvre pour sortir le grand jeu pour réaliser les résultats escomptés afin de terminer la saison dans les meilleures conditions possibles. C’est ce qu’espèrent les supporters qui affichaient une certaine inquiétude en raison de la crise financière qui secoue l’USMH et la situation précaire des joueurs sur le plan pécuniaire.

Mohamed-Amine Azzouz