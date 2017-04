Le Coin du copiste : Quand peinture et mode font bon ménage

Les manifestations culturelles suivent leur grand bonhomme de chemin entre les activités officielles qui passent les canaux des médias et certaines initiatives qui émanent d’organismes ou d’associations qui œuvrent dans l’ombre à donner une impulsion à ce secteur, qui devient, par ces temps où la multiplicité prend ses droits dans presque tous les domaines de la vie active, un créneau porteur voire même pour les personnes intéressées rentable. On discute ces jours-ci deci- delà de l’opportunité d’apporter une nouvelle dynamique à la culture en sollicitant les sociétés privées pour s’engager avec le ministère de tutelle dans la bataille qui n’a d’autre finalité que de fixer une visibilité à la culture, surtout quand il s’agit de faire valoir à l’échelle internationale notre patrimoine et les tendances contemporaines de l’art, tel que le pratiquent certains artistes. Pourtant, il existe d’autres voix qui évoquent l’utilité pratique de l’art en organisant des événements parallèles, fruit de collaboration avec des créateurs qui se retrouvent parfaitement dans l’expression traditionnelle artistique et viennent avec leurs produits donner une plus-value à toute forme d’élaboration conceptuelle concernant un art donné. C’est le cas pour l’information diffusée sur un site d’un média électronique, qui annonce la tenue pour samedi prochain d’une manifestation artistique unique en son genre, puisqu’elle va mêler une exposition de peinture et d’arts plastique à un défilé de mode. Le point commun qui lie bien entendu les deux pratiques dans un même espace, même si l’une est définie depuis longtemps comme un art à part entière et l’autre comme l’art de s’habiller, est la création qui est au carrefour des deux expressions. Ainsi, les œuvres d’un certain nombre de plasticiens algériens vont côtoyer ce qui se fait de mieux en matière de costumes vestimentaires, à savoir la mode. Cette idée originale et bien singulière, on la doit à un groupe de jeunes étudiants connus sous l’appellation « Fashion & art show », qui a eu la géniale idée de créer cet événement en faisant un savoureux mélange des deux disciplines, d’autant que ces dernières se rejoignent dans une seule dimension qui est celle du regard : « L’événement, qui prendra place au Musée des Beaux Arts d’Alger, se divisera en deux parties : une exposition ainsi qu’un défilé de mode. L’exposition présentera diverses créations d’artistes algériens avec notamment des tableaux et des sculptures ou encore de la mosaïque, des photographies et des bijoux fantaisie. L’accès à l’exposition est possible dès 14h30 et l’entrée est libre —seul l’accès au musée est payant—», indique à l’adresse du public cette source qui ajoute sans pour autant préciser le nom des artistes peintres :

« La partie défilé quant à elle débutera à 15h30. Mêlant le moderne au traditionnel, le défilé, notamment élaboré par Redouane Rebaïne, sera animé par Taos Zaidi au chant et sera suivi d’un buffet. Des invitations sont nécessaires (disponibles en nombre limité) pour y accéder. A proximité du métro « Jardin d’essai », le Musée des Beaux Arts est aisément accessible et dispose également d’un parking. Notez que l’accès au Musée est de 200 DA ». Pour tous ceux qui veulent assister à l’événement et qui sont curieux de découvrir les créations de ce défilé ainsi que les œuvres plastiques, ils auront en sus de cette occasion le plaisir pour les mélomanes d’écouter de la musique et pour les fins gourmets d’apprécier des plats…

L. Graba