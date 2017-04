A l'occasion du 30e anniversaire de sa disparition : Le palais de la culture rend hommage à Samy El djazairi

Un gala artistique a été organisé dans la soirée de lundi à Alger, en hommage au défunt artiste Samy El Djazairi, à l’occasion du 30e anniversaire de sa disparition, en présence d’un public nombreux composé des fans et proches de l’artiste. Organisé au palais de la culture (Alger), le gala a été animé par les jeunes artistes Sami Zyriab, Arezki Ouali et la star de la chanson algéroise Samir Toumi, qui ont enchanté le public sous la houlette du chef d’orchestre MokhtarBoudjelida, durant une heure et demie de temps, en lui offrant les plus belles chansons du feu artiste, telles que "Hya Hya","Laziza" ,"Kheli Nass Tgoul", "Aya Heddad Nath Yenni","Aourida" et "Ya Bnete el djazair".