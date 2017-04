Note de lecture, La brume et le brouillard, chroniques d'El Yazid Dib : Violence rurale et misère urbaine

Le temps semble avoir été mesuré chez El Yazid Dib, qui vient de signer là un recueil de chroniques d'une extraordinaire lucidité ; chroniques qui, certes, « portent un regard sur une actualité beaucoup plus controversée par les aléas que par la placidité factuelle ».

L'ouvrage a pour cadre le monde sociétal dont l'auteur est issu et auquel il s'est dévoué, allant jusqu'à « défrayer la chronique par la chronique! », pour reprendre l'expression utilisée par Yasmina Khadra dans sa préface au recueil en question. Toujours est-il que les personnages de ces chroniques, devenus des héros sous la plume d'El Yazid Dib, sont des gens frustes dans leur ingénuité paysanne et quelque peu candide qui, pour la plupart, n'ont jamais été à la ville, condamnés dès leur naissance à la souffrance et à la précarité, sans cesse en quête du kilo de semoule salvateur ou de quelques navets arrachés à la terre. Ils mènent une vie où le plus infime espoir d'améliorer une situation souvent précaire, la plus petite illusion d'un destin moins cruel ne peuvent être que déçus. L’auteur s'attache particulièrement aux rapports entre les êtres : si le sort des hommes n'est guère enviable, celui des femmes, traitées à la limite comme des monnaies d'échange, est bien pire encore. Toute l'énergie des êtres étant consacrée à survivre, dans un environnement hostile où rôdent encore les prédateurs de toutes sortes, d'amour ou de simple respect il ne peut être question. Quoique totalement différent, l'univers urbain et contemporain de l'Algérien d'aujourd'hui n'est guère plus engageant chez El Yazid Dib. Errant dans la nuit d'Alger ou des autres grandes villes du pays, mégalopoles impitoyables où toute communication entre les êtres semble impossible, ses personnages, en proie à une sensation de perdition, de vacuité sur un fond de détresse affective, ne sont reliés entre eux que par le hasard des rencontres. Jeunes pour la plupart, en fait bien souvent infantiles, est-ce de leur faute, ou celle de la ville où il est impossible de se faire une place convenable, ou d'une enfance au cours de laquelle ils n'ont été ni aimés ni choyés ? Ou bien sont-ils victimes du déséquilibre de la société algérienne qui, en quelques décennies, a perdu quelque peu ses repères traditionnels sans acquérir de nouvelles structures acceptables ? Apparaissant chaque fois dans un bref tableau qui les met en lumière, les héros d'El Yazid Dib se succèdent comme dans La brume et le brouillard, où toute possibilité de salut semble fort minime. Ces personnages, autant le dire, ont certes encore leur racines, mais semblent s’en être inconsidérément éloignés. Ballotés au gré des évènements, ils errent dans l'existence en proie à une tristesse insondable. Comme du reste semble vouloir le dire l'auteur, qui fait de la chronique depuis 2001, « La nature a fait apprendre aux hommes à se prémunir contre le fatidique et l’aléatoire. Les hivers sont rudes et fortement rigoureux. On ne porte pas de pardessus ou d’anorak, seule la kachabia est élue depuis la nuit des temps, apte à faire office de rempart vestimentaire contre les morsures du gel et de la froidure…» (In Tkouk ou l’enfer blanc, pp.417-423). Réaliste, impitoyable, l'univers à la fois rural et urbain d'El Yazid Dib ne laisse guère de place à la rêverie. Cet univers qu'il connaît bien, il l'a déjà décrit dans de précédents ouvrages, allant de la poésie à la nouvelle.

Kamel Bouslama



« La brume et le brouillard », Chroniques d'El Yazid Dib, Tomes 1 et 2 ; Editions Enag, 2016 ; respectivement 432 et 412 pages.

Bio- express :

El Yazid Dib, 62 ans, est licencié en droit. Il a à son actif plusieurs ouvrages. De la poésie à la nouvelle, il fait de la chronique depuis 2001.

Ce qu'en pense Yasmina Khadra : « Je crois, en lisant les présentes chroniques, qu'El Yazid Dib a aussi cette propension de s'éloigner, d'imposer une vue quelconque sur le sujet traité, mais offre au lecteur beaucoup plus d'ingrédients d'aide à la suggestion et à la formulation d'un avis libre et agréé ». (Yasmina Khadra, in « Galou Goulna »)