Lutte, coupe nationale (cadets) : Domination des clubs d’Alger

Les athlètes d’Alger ont dominé les finales de la Coupe nationale de lutte (cadets) en lutte libre et gréco-romaine, disputées vendredi et samedi à la salle omnisport Said-Brahimi "Mont blanc" d'Annaba. Organisé par la Fédération algérienne des luttes associées (FALA), ce rendez-vous national a vu la participation de 200 jeunes lutteurs cadets (garçons et filles) de 13 wilayas du pays. Les lutteurs d'Alger ont dominé les épreuves de la lutte gréco-romaine en obtenant 164 points devant ceux d'Annaba (130 pts) et Taref (58 pts), alors qu’en lutte libre, ils ont décroché 160 pts, devant Annaba (134 pts) et Blida (52 pts). Chez les filles, la première place par équipes est revenue à la ligue de Béjaia avec un total de 93 points, devant les ligues de Bouira (52 pts) et Bordj Bou Arréridj (36 pts). «La Fédération algérienne des luttes associées a mis tous les moyens humains et financiers pour la réussite de cette compétition qui a vu la participation des athlètes de la sélection nationale», a indiqué le Directeur technique national (DTN) de la FALA, Arezki Ait-Hocine. Pour le DTN, le niveau de cette compétition a été «excellent» dans certaines catégories de poids, ce qui prouve qu'un suivi existe sur le terrain et qu'une politique de formation est suivie par les clubs et les ligues de wilayas. «Nous avons été surpris par le niveau de certains combats qui ont vu la domination des athlètes de la sélection nationale des cadets, appelés à participer aux prochaines échéances internationales», a-t-il indiqué. A l’issue de cette Coupe nationale, les lauréats de chaque catégorie de poids en lutte libre et gréco-romaine ont reçu des trophées et médailles.