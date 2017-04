JO-2024 et 2028 : Paris «soutient» la révision du processus d'attribution

Paris «apporte son» soutien au Comité international olympique pour revoir le processus de désignation des villes hôtes, a déclaré lundi la maire de Paris Anne Hidalgo, après une rencontre avec le CIO qui envisage une double attribution des JO-2024 et 2028. «Paris apporte son soutien au CIO pour revoir le processus de désignation des villes candidates», a déclaré Mme Hidalgo, à l'issue d'une rencontre avec le président de l'instance, Thomas Bach puis avec le groupe de travail chargé de réfléchir à une possible double attribution. Ce groupe de travail, dont la création a été annoncée à la mi-mars, est composé des quatre vice-présidents du CIO. Son objectif est de répondre au souhait de M. Bach de ne perdre ni Paris ni Los Angeles et clairement de leur garantir soit les JO-2024, soit ceux de 2028 lors du vote en septembre prochain à Lima. La réflexion du CIO est «intéressante et légitime (...) Nous allons accompagner le CIO dans ce processus», a ajouté Mme Hidalgo. «Nous soutenons (la révision) du processus car nous sommes partenaires du CIO», a ajouté Tony Estanguet, coprésident de la candidature parisienne. «Nous restons ouverts à la discussion», a ajouté Estanguet, l'un des deux membres français du CIO, rappelant cependant que «Paris continue de rester concentré sur 2024 car nous pensons que Paris est le meilleur endroit pour organiser les JO-2024». Lundi, à la veille de la présentation de leur projet aux fédérations internationales réunies à la convention SportAccord à Aarhus, Los Angeles et Paris ont tour à tout rencontré d'abord le président Bach puis le groupe de travail. «Nous avons eu une réunion de courtoisie et une conversation très polie. Nous n'avons pas abordé les questions techniques», a déclaré M. Bach à l'issue de cette rencontre. Interrogé pour savoir si la question de la possible double attribution des JO-2024 et 2028 avait été abordée, M. Bach a répondu que «cela relève du groupe de travail» constitué des quatre vice-présidents du CIO. Les délégations «ont été informées que le groupe de travail pourrait envisager des changements dans le processus de sélection 2024/2028», a ajouté le CIO dans un communiqué. Si des changements devaient intervenir, «cela serait discuté plus tard avec les villes candidates», ajoute le CIO. «Tout changement doit avoir le soutien total de tous les partenaires», a ajouté Juan Antonio Samaranch Junior, l'un des vice-présidents du CIO. «Nous n'avons formulé aucune proposition et nous ne sommes pas du tout entrés dans le détail d'un changement des règles actuelles» concernant 2024, a ajouté le fils de l'ancien président du CIO. Dans un communiqué, Los Angeles de son côté a «remercié le CIO pour cette réunion» et rappelle qu'il reste «concentré sur sa candidature pour 2024» mais «attend de futures discussions avec le groupe de travail du CIO».