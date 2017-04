Tennis de Table, Championnat d'Afrique (jeunes) : seize athlètes algériens à Tunis

La sélection nationale algérienne de tennis de table, composée de seize athlètes dont huit filles, prendra part à plusieurs compétitions internationales à Tunis, dont le championnat d'Afrique (cadets, juniors et espoirs), prévu du 9 au 15 avril, en présence des meilleurs pongistes du continent, a appris l'APS lundi auprès de la fédération algérienne de tennis de table (FATT).

Les quatre premiers du championnat d'Afrique cadets seront qualifiés au challenge mondial de la catégorie, une compétition à laquelle un seul athlète par nation est autorisé à prendre part, alors que le rendez-vous continental chez les juniors et espoirs, qualifie les trois premiers en garçons et le même nombre en filles, pour les prochains championnats du Monde de la discipline, prévus en Italie. «Pour ces championnats d'Afrique, nos équipes vont viser le podium dans l'ensemble des catégories. Ca sera difficile, en présence des meilleurs pongistes du continent, mais nos athlètes, dans leur majorité, ont l'habitude de prendre part à cette compétition et possèdent un potentiel à faire valoir. C'est dans nos cordes», a déclaré à l'APS le nouveau président de la FATT, Chérif Derkaoui. D'autre part, «la direction technique nationale (DTN) de la FATT a sélectionné les pongistes, Loubna Djedjik et Abdelbassat Chaichi pour prendre part au tournoi africain (cadets/juniors) prévu les 16 et 17 avril, qualificatif aux prochains Jeux olympiques de la jeunesse (Argentine-2018), avec l'objectif d'arracher une des deux places octroyées à l'Afrique aux JOJ aux garçons et aux filles», a expliqué le premier responsable de la FATT. Ces compétitions ne seront pas les seules à l'agenda des pongistes algériens qui participent du 3 au 7 avril au tournoi international comptant pour le circuit mondial (jeunes garons). Pour ce faire, les athlètes concernés par ces challenges avaient bénéficié de plusieurs étapes de préparation depuis décembre dont les camps d'entraînement pour les jeunes initiés par le ministère de la jeunesse et des sports (MJS), sous la conduite des entraineurs : Salim Hamani (entraîneur des juniors/espoirs filles), Brahim Lazazi (entraîneur juniors/espoirs garçons), Hocine Rebiai (entraîneur des cadets) et Meriem Rahali (entraîneur des cadettes). «Le championnat d'Algérie individuel qui a eu lieu la semaine dernière à Chelghoum Laid (Mila) a été la dernière étape de préparation où les athlètes ont eu l'occasion de jouer plusieurs parties et affuter leurs armes en prévision des échéances de Tunis», a ajouté Derkaoui. Le programme des compétitions prévoit des parties en simple, doubles et par équipes. La délégation algérienne pour Tunis est conduite par le membre fédéral de la FATT Toufik Ailam, est composée également de l'arbitre international Redouane Abila et Nabila Cherifi (médecin fédéral).

Voici les athlètes retenus pour les compétitions : Juniors : Abdelhamid Tifoura, Azzedine Lazazi, Abderahmane Sebia, Lyès Boulefkhad, Hiba Feredj, Loubna Djedjik, Melissa Nasri. Cadets et cadettes: Abdelbassat Chaichi, Abderrahmane Azzala, Amdjad Oustani, Nourhane Tiguercifi, Narimen Seddiki, Chaima Merzouk. espoirs : Lynda Loghraibi, Naim Karali, Yanis Douifi.