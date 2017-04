Dans la lucarne : Le président et la désignation des arbitres

Notre championnat national au niveau de son élite est à l'arrêt. Il s'agit en fait d'une aubaine inouïe pour donner la possibilité à la LFP d'apurer les matches en retard. Dieu seul sait s'ils sont nombreux. On ne le dira jamais assez, le Bureau Fédéral, sous la houlette de Kheireddine Zetchi, avait pris une décision courageuse, qui a été louée par tous, en arrêtant tout simplement le championnat national alors qu'on en était à la 25e journée. On vient de rendre public le calendrier jusqu'à la fin de la saison prévue le 06 juin prochain, comme confirmé par Kerbadj. Une décision qui a fait l'unanimité auprès des acteurs du football national. Cette situation ainsi clarifiée va nous pousser à s'atteler au plus important, l'essentiel. Car, avec la fin de la saison, les nerfs, comme l'on a tendance à le répéter, seront "à fleur de peau". C'est-à-dire avec l'approche de la fin du présent exercice, les chances des uns et des autres deviennent alors plus claires. Tout le monde sait qu'il n'y aura pas une autre possibilité pour s'en sortir. Il ne reste plus que six journées. Par conséquent, il n'y aura que 18 pts en l'air. Chaque point perdu sera lourd de conséquence aussi bien pour le haut que pour le bas du classement général. Il y a lieu, pour nos responsables sportifs et notamment ceux qui seront appelés à lutter de toutes leurs forces contre la violence, de faire preuve de vigilance mais aussi d'être prêt pour parer au plus pressé. Le problème de l'arbitrage continue à se poser avec acuité. Il l'est encore plus avec l'approche du baisser de rideau final. Il y a lieu de s'étonner par l'apparition d'anciens arbitres, qui viennent de prendre leur retraite internationale, mais aussi locale, pour donner leurs avis sur certaines erreurs d'arbitrage. On ne sait pour quelles raisons ils apportent des appréciations fausses. Pourtant, tout le monde vous dira qu'il n'y a pas eu penalty, sauf lui. Il s'entête contre vents et marées à maintenir sa position. Veut-il jeter de l'huile sur le feu intentionnellement ? C'est la question que tous les spécialistes sont en train de se poser. Toujours est-il, lors de la première réunion du Bureau Fédéral, tenue à Sidi Moussa, où les tâches des 12 membres du BF ont été définies, les observateurs ont été surpris par les nominations à la tête de la Commission Fédérale d'Arbitrage. C'est même une première dans les annales des structures de la corporation arbitrale de notre pays. D’habitude, le président de la CFA est choisi en premier et il lui revient au sein de sa propre commission de faire le "dispatching" entre ses membres. Cette fois-ci, on a désigné le président de la commission, mais celui des désignations l'a été de la part du président. En effet, Amalou a été maintenu à la désignation des arbitres jusqu'à la fin de la saison. A vrai dire et pour tous ceux qui connaissent de plus près l'arbitrage, ils vous diront que celui qui détient la "désignation des arbitres" détient réellement les rênes. Indirectement, le président de la commission d'arbitrage, à son corps défendant, comptera pour des "prunes". La présence presque de

« deux têtes » au sein de la commission des arbitres s'explique par une sorte de mésentente au sein de cette structure, mais aussi au niveau de la prise de décision dans le BF. Zetchi ne veut pas qu’on le prenne pour ce qu’il n'est pas.

Toujours est-il, tout le monde suivra avec une attention particulière ce qui peut sortir de cette commission d'arbitrage, mais aussi la pertinence du choix de certains pour les grands chocs. Il y va de la crédibilité de notre compétition nationale au niveau de son élite. On espère que tout sera aplani avant la fin de saison !

Hamid Gharbi