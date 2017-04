DRBT : Ighil et Ouardi aux commandes

Moins de soixante-douze heures après avoir résilié « à l’amiable » le contrat de Lyamine Bougherrara sur la demande de celui-ci, le DRB Tadjenanet tient déjà son entraîneur. Et non des moindres. Tahar Garaïche a opté en effet pour une pointure en la matière en la personne de Meziane Ighil. L’ancien sélectionneur national, passé en outre par l’USMA, le MCA et la JSK, a accepté en effet le défi de terminer la saison avec le club de Tadjenanet avec la perspective de rester la saison prochaine.

« Nous avons tout conclu avec M. Ighil. Il est officiellement avec nous pour le restant de la saison. Notre ambition est de le voir rester la saison prochaine. Nous avons toujours fait de la stabilité une vertu », nous a déclaré Tahar Garaïche. Ighil Meziane n’arrive pas au DRBT seul. Il sera en effet secondé par Mourad Ouardi qui occupera le poste d’entraîneur adjoint. C’était l’une des conditions posées par Ighil Meziane lors des négociations et à laquelle le président du DRBT a répondu favorablement. Meziane Ighil aura pour mission de finir à la meilleure place possible et de préparer la saison prochaine. A six journées de la fin, l’ancien sélectionneur national devra faire avec les moyens du bord.

Il est utile de rappeler que Lyamine Bougherrara, qui détient le record de longévité à ce poste, a demandé à résilier son contrat à l'amiable, vendredi. Sous pression depuis plusieurs semaines en dépit d'une saison correcte, l'ancien gardien de but a décidé donc de jeter l'éponge. Il compte prendre un peu de recul avant de rebondir la saison prochaine.

Amar B.