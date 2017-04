Ligue1 (mise À jour) : Aujourd'hui, huis clos, à Tizi-Ouzou : JSK-NAHD : l'impérieuse victoire

La LFP a profité de l'arrêt du championnat national de Ligue1 jusqu'au 11 mai prochain pour programmer le match en retard entre la JSK et le NAHD, puisque les deux équipes ont été éliminées de la coupe d'Algérie face respectivement au MCA (tirs au but) et à l'USMBA (4 à 0). Si le NAHD est positionné à la 4e place avec 35 pts, la JSK se trouve "engluée" à l'avant-dernière loge avec seulement 19 pts après vingt journées.

En jouant ce match retard contre les Nahdistes, les Canaris auront encore trois autres matches retard contre le CAB, le MCO et l'USMA. Il est évident que rien ne sera facile pour la troupe à Rahmouni. Il est certain que cette empoignade entre ces deux formations ne sera pas une simple sinécure. Les locaux sont presque condamnés à ne pas passer à côté de la plaque. Hormis Aïboud, blessé, le coach de la JSK jouera avec tous ses atouts. Par conséquent, il jouera pour empocher les trois points de la victoire.

Les Nahdistes seront, pour leur part, amoindris par les absences de Gasmi et Zeddam. Ce dernier, lors du match de coupe d'Algérie contre l'USMBA, avait laissé un grand vide, puisque les buts des Abassis sont venus pratiquement de l'axe qui s'est montré, ce jour-là, assez fébrile. Il y a lieu de faire très attention contre les Canaris. Alain Michel, qui avait critiqué sévèrement l'arbitrage, devra trouver d'autres moyens et une tactique appropriée pour ne pas rater cette sortie. Car, au fond, les Nahdistes n'ont pas encore assuré leur maintien. Et à six journées du baisser de rideau, tout reste possible et changeable. Par conséquent, il s'agit d'un match assez ouvert. Certes, l'avantage du terrain aura son importance, mais... Il faut admettre que cette équipe du NAHD alterne le bon et le moins bon ces derniers temps.

Le moins que l'on puisse dire, on s'attend à un match équilibré. Il se jouera sur des détails. L'équipe la plus efficace l'emportera.

H. G.