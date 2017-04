Point de Presse de MUSTAPHA Berraf ,président du COA : « L’AGO reportée au 29 avril »

A la suite de la visite du Musée Olympique du COA par M. Tayeb Zitouni, le président du COA, Mustapha Berraf, a organisé un point de presse en présence de la presse nationale écrite et audiovisuelle. Tout d’abord, il annoncera le report de l’AGO au 29 avril courant, alors qu’initialement elle l’était pour le 08 avril. Ce report s’explique par des raisons organisationnelles, comme l’a expliqué le président du COA. Il y a encore l’opération des audits du COA, mais aussi ceux de l’instance internationale (CIO) qui n’ont pas encore achevé leurs investigations. Leur travail est très important pour qu’on intègre tout cela dans le patrimoine du COA. On craint que quelqu’un vienne et les fasse sortir carrément du patrimoine du Comité Olympique Algérien ».

«Si l’AG Ordinaire est reportée au 29 avril, l’AGE aura lieu quinze jours plus tard. C'est-à-dire le 14 mai prochain. A la fin de l’AGO n’importe qui peut se porter candidat, sauf ceux qui sont sanctionnés par le MJS ou par les Fédérations sportives… Quant à ma candidature, on peut dire qu’elle n’est pas d’actualité. Je suis libre de décider de rester ou de partir. Je n’ai reçu aucune pression d’aucune sorte. Le dernier mot, faut-il le rappeler, reviendra à mon médecin. C’est à lui qu’il appartient de me dire de continuer ou pas. La balle est ainsi dans le camp de mon médecin cardiologue. C’est un problème purement sanitaire. Rien n’a encore été décidé. Il faudra attendre encore».

H. G.