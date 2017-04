Musée olympique (COA) : L’équipe du FLN honorée

Hier, au siège du Musée Olympique du COA, près de la salle Harcha-Hacène, il y eut la récompense de l’équipe du FLN. Elle était représentée par Saïd Amara, Hamid Zouba, Mohamed Maouche, Mohamed Soukane et Kerroum.

La plupart d’entre eux nous ont quittés, d’autres absents pour affaires personnelles. Ce rendez-vous historique a été rehaussé par la présence du ministre des Moudjahidines, toute une symbolique, ainsi que le représentant de la FAF et du représentant du président Zetchi, Rachid Gasmi, ainsi que d’autres personnalités tels Larfaoui, Zaâter, Hammad, Benida Merah et aussi l’ex-médaillé des JO de Pékin, Benyekhelf Amar. Cet évènement historique a permis à cette équipe du FLN de donner au musée les souvenirs personnels de ses membres, trophées et autres qu’ils ont remportés lors des grandes manifestations footbalistiques. Ces trophées sont ainsi exposés au Musée Olympique. C’est un véritable enrichissement. Ce dernier avait reçu une lettre de la FIFA où elle interdit aux clubs et/ou équipes nationales de se mesurer avec l’équipe du FLN. Ce qui prouve, à l’époque, l’existence de connexions évidentes entre Sport et Politique. En dépit de cela, cette équipe du FLN avait charmé le monde en donnant un message fort sur la Révolution algérienne et la lutte du peuple algérien qui a réussi en fin de compte à recouvrer son indépendance. Le ministre des Moudjahidines, Tayeb Zitouni, a profité de sa présence au Musée Olympique, pour visiter le musée tout en recevant les explications sur les grandes réussites et victoires de cette équipe du FLN durant la période coloniale et même après. Il faut dire qu’il a été charmé et émerveillé par toutes les conquêtes de cette équipe du FLN. A ce sujet, le ministre des Moudjahidines dira en substance :

« Je remercie les organisateurs de cet évènement historique. Cette équipe du FLN a donné une grande image à la Révolution algérienne en étant son meilleur ambassadeur. On ne remerciera jamais assez cette équipe du FLN pour tout ce qu’elle avait fait pour la Révolution algérienne. Car, malgré le fait qu’ils avaient tout, sur le plan social, ils ont tout sacrifié pour suivre l’Algérie combattante. »

Suite à cette intervention très applaudie du ministre des Moudjahidines, Tayeb Zitouni, il y eut la petite allocution de Mohamed Maouche qui dira: « Je ne remercierai jamais assez tous ceux qui ont organisé ce rendez-vous, mais surtout le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour toute l’aide qu’il a octroyée à l’équipe du FLN. Il ne nous a jamais oubliés. »

Puis, des cadeaux seront donnés aux anciens joueurs du FLN émanant du ministère des Moudjahidines, du COA mais aussi de Mobilis. Cette petite fête, si l’on peut dire, a été clôturée par une collation qui a permis aux uns et aux autres de s’échanger les idées. Ce qu’il faut dire, c’est que le Musée Olympique du COA est en train de s’enrichir et ce, depuis son inauguration le 26 janvier dernier.

H. G.