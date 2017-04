Grand angle : L’indispensable réaction collective

Même si l’attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg n’a pas encore été revendiqué, la presse russe y voit la signature de Daech. Selon elle, c’est « un acte de représailles à l'intervention de l'armée russe en Syrie » et « est la réponse (…) aux succès des armes russes en Syrie (...) visant à minimiser les activités de la Russie à l'étranger ». En fait, et quelle que soit la raison que l’on peut invoquer pour expliquer cet acte abject commis à l’encontre d’innocentes victimes, force est de souligner que les commanditaires du terrorisme qui tentent de se justifier auprès de l’opinion publique sont et demeureront condamnables. C’est un fléau qu’il faut combattre jusqu’à son éradication totale. Pour le quotidien russe Nezavissimaïa Gazeta « les réactions à cet acte terroriste dans le monde font espérer que la coalition antiterroriste souhaitée par Vladimir Poutine sera enfin formée ». Toutefois, il est nécessaire de rappeler que cette coalition à laquelle appelle le président russe a été souhaitée par l’Algérie qui, une décennie durant, a souffert de ce fléau et l’a combattu au prix de lourds sacrifices et tribut. Dans son message de condoléances adressé à son homologue russe Vladimir Poutine, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a souligné à juste titre que « le terrorisme est un fléau qui n'épargne aujourd'hui aucun pays », et que par conséquent « il interpelle donc l'ensemble de la communauté internationale pour une réaction collective, sous l'égide et la coordination des Nations unies ». Et pour cause, la terreur que font régner les commanditaires des actes terroristes « ne peut être contrée que par une unité d’action de l’ensemble de la communauté internationale, appelée, aujourd’hui plus que jamais, à agir d’une manière conséquente et avec la force et la détermination requises pour se défaire du terrorisme qui fait peser une menace réelle sur la quiétude des peuples et sur la paix et la sécurité dans le monde », a estimé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. En effet, même si au niveau de chaque pays, les services de sécurité ont placé la lutte contre le terrorisme en tête de leurs priorités et redoublent de vigilance pour sécuriser leur territoire et faire avorter tout projet terroriste, il n’en demeure pas moins que des failles subsisteront et seront trouvées par ceux qui voudront y commettre des attentats. Le risque zéro n’existe pas. Cela a été vérifié par de nombreux pays qui se croyaient à l’abri de la menace terroriste. Dès lors, la seule stratégie à même d’immuniser le monde contre l’hydre terroriste est celle qui sera basée sur une réelle coopération internationale qui impliquerait l’ensemble des pays et qui soit aussi dénuée de toutes arrière-pensées.

Nadia K.