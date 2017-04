Nouvelle colonie israélienne en Cisjordanie : La Belgique et l’Espagne condamnent

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Belgique Didier Reynders a condamné lundi fermement l'annonce par les autorités d'occupation israéliennes d'une nouvelle colonie en plein cœur de la Cisjordanie occupée, sur une colline au nord de Ramallah. Cette nouvelle colonie, la première depuis plus de 25 ans, s'ajoute à la publication de près de 2.000 appels d'offres dans d'autres colonies existantes, et à la transformation de 97 hectares en terres domaniales. «Comme l'a rappelé la Haute Représentante Mme Mogherini dans sa déclaration du 31 mars, toutes les colonies dans le Territoire palestinien occupé, y compris El Qods-Est, sont illégales au regard du droit international, constituent un obstacle à la paix et risquent de rendre impossible une solution à deux Etats», a souligné Didier Reynders dans un communiqué publié lundi à Bruxelles. Il n'y a pas d'alternative à une solution négociée fondée sur la coexistence de deux Etats, et, pour que ces négociations soient possibles et aient encore un sens, il est indispensable de préserver cette solution. La Belgique appelle donc le gouvernement d'Israël à respecter ses obligations internationales, notamment la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et à mettre un terme à sa politique de colonisation et aux mesures prises dans ce cadre dans les territoires occupés, telles que la construction de la barrière de séparation au-delà de la ligne de 1967, les démolitions et les confiscations, les expulsions et les déplacements forcés, et les restrictions en matière de déplacement et d'accès. «La Belgique ne reconnaîtra aucun changement aux frontières de 1967, excepté ceux qui seraient éventuellement agréés par les deux parties», a-t-il conclu. De son côté, l’Espagne a également condamné la décision des autorités d'occupation israéliennes de construire une nouvelle colonie en Cisjordanie, précisément à «Geulat Zion», au nord de Ramallah, en territoire palestinien occupé. Par son emplacement, cette nouvelle colonie, la première depuis plus de vingt ans, affectera sérieusement la continuité d’un futur Etat palestinien, a souligné un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. Madrid a aussi rappelé que cette décision s’ajoute à celles concernant la construction de nouveaux logements dans plusieurs colonies existantes. «L’Espagne réitère que les colonies sont contraires au droit international, constituent un obstacle pour la paix et mettent en péril la solution des deux Etats pour laquelle l’Espagne est fermement engagée», a ajouté le communiqué.