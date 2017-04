Attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg : Le bilan passe à 14 morts

Le bilan de l'attentat perpétré lundi dans le métro de Saint-Pétersbourg est passé à 14 morts, a annoncé hier la ministre russe de la Santé, Veronika Skvortsova. Onze personnes ont été tuées sur les lieux et trois autres sont décédées dans des ambulances ou à l'hôpital de cette deuxième ville de Russie (nord-ouest), a-t-elle précisé. Le bilan précédent établi la veille par les services antiterroristes russes faisait état de 11 morts.



Un kamikaze kirghiz auteur de l'attentat



Par ailleurs et selon les services de sécurité du Kirghizstan un «kamikaze» originaire de cette ex-république soviétique d'Asie centrale est l'auteur de l'attentat. «Le kamikaze dans le métro de Saint-Pétersbourg (nord-ouest de la Russie) était un ressortissant kirghiz, Akbarjon Djalilov (...), né en 1995», a déclaré le porte-parole des services de sécurité kirghizes, Rakhat Saoulaïmanov cité par l'AFP. «Il est probable qu'il a acquis la nationalité russe», a-t-il ajouté. Selon les services de sécurité russes (FSB), une explosion a eu lieu lundi à 14H40 (11H40 GMT) dans une rame circulant entre deux stations d'une ligne fréquentée qui traverse le centre de Saint-Pétersbourg, Sennaïa Plochtchad et Tekhnologuitcheski Institout.

Le Comité d'enquête russe a annoncé peu après avoir ouvert une enquête pour «acte terroriste», tout en précisant que «toutes les autres pistes» seraient examinées. La presse russe voyait dans l'attentat du métro de Saint-Pétersbourg un acte de représailles du groupe Etat islamique (EI) à l'intervention de l'armée russe en Syrie, mais s'interrogeait aussi sur un possible durcissement de la politique intérieure du Kremlin. L'explosion dans l'ancienne capitale impériale «est la réponse de l'EI aux succès des armes russes en Syrie (...) visant à minimiser les activités de la Russie à l'étranger», estime l'analyste Alexeï Moukhine cité par le quotidien Nezavissimaïa Gazeta. Les terroristes «essayent de changer l'opinion publique sur la campagne syrienne», ajoute l'expert. Le groupe jihadiste n'avait pas revendiqué hier l'attentat. Selon des sources du quotidien Izvestia, «les commanditaires et les exécutants de l'attaque terroriste appartiennent à une cellule de terroristes (du groupe EI) dormante, connue depuis longtemps en Europe». Pour ce journal, «les réactions à cet acte terroriste dans le monde font espérer que la coalition antiterroriste souhaitée par Vladimir Poutine sera enfin formée».

R. I. et agences