Sahara Occidental : les dangers des mines enfouies

La Coordination espagnole des associations amies avec le peuple sahraoui (Ceas-Sahara) a dénoncé hier, à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation aux dangers des mines et leurs graves conséquences, l’existence du mur militaire marocain au Sahara occidental, et les dangers des mines enfouies sur toute sa longueur, ce qui constitue «un crime continu et permanent» contre la population sahraouie.

La Ceas a souligné, dans un communiqué parvenu à l’APS, l’importance de sa démolition, et soutient, par ailleurs, la campagne internationale lancée récemment, dont ses principaux objectifs sont, d’une part, d’identifier ce mur comme «un crime odieux» contre les droits du peuple sahraoui et un énorme obstacle à la réalisation de son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance, et, d’autre part, sensibiliser l’opinion publique internationale aux multiples effets de ce mur sur le conflit. Au Sahara occidental, ajoute-t-on, le mur construit par le Maroc sur plus de 2.720 km pour «blinder» son occupation illégale du territoire sahraoui contient près de sept millions de mines antipersonnel qui ont fait, durant les dernières décennies, des milliers de victimes des deux côtés du mur. C’est ainsi, poursuit la même source, 26 ans se sont écoulés depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu et de la mise en pratique du plan de l’ONU pour le Sahara occidental, le mur marocain est toujours là, ainsi que tout l’arsenal de la mort et de la destruction qu’il contient. «Ceci représente un crime atroce contre les droits du peuple sahraoui», souligne-t-on. La Ceas rappelle l’expertise du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU qui a recommandé au Maroc de redoubler d’efforts pour trouver une solution à la question de l’autodétermination du Sahara occidental avait exprimé sa préoccupation au sujet du mur fortifié avec des mines antipersonnel dans le territoire sahraoui occupé. À ce titre, la CEAS souligne que le Maroc tente, par la force, d’imposer son occupation illégale, et estime que le mur doit être éliminé, car il a d’innombrables conséquences humanitaires, politiques, économiques, sociales, juridiques et environnementales sur le peuple sahraoui. Cette question, note-t-on, doit être abordée de manière urgente eu égard à son grand impact sur la solution finale du conflit et de la paix dans la région. Dans ce même cadre, la ville espagnole de Saragosse abritera, mardi en fin d’après-midi, une conférence sur les mines antipersonnel et le mur de la honte au Sahara occidental qui tentera, selon ses organisateurs, de se concentrer sur l’état de siège militaire du Sahara occidental. Les organisateurs ont souligné que le danger de cette grande barrière militaire réside dans les mines antipersonnel et anti chars qui ont coûté la vie à plus de 2.500 personnes. Cette journée sera animée par le chercheur et militant, Gaici Nah Bachir, qui vient de publier un livre, intitulé le Mur marocain au Sahara occidental : histoire, structure et effets, qui est considéré comme une référence sur le rôle que cet immense dispositif militaire joue encore dans l’occupation marocaine du territoire sahraoui. La rencontre donnera également lieu à une conférence qui sera présentée par Eduardo Melero, professeur de droit administratif qui expliquera les questions des exportations d’armes espagnoles vers le Maroc et à la projection d’un documentaire, intitulé un Jour, qui traitera des victimes sahraouies des mines, outre une exposition photographique comportant des portraits de personnes sahraouies victimes des mines. (APS)

renouvellement du mandat de la Minurso le 27 avril

Le Conseil de sécurité va procéder le 27 avril à la prorogation du mandat de la Minurso, une adoption qui sera précédée vendredi prochain par la présentation du rapport du SG de l’ONU sur le Sahara Occidental, a indiqué lundi l’organe onusien. Le Conseil de sécurité prévoit également deux autres réunions de consultations sur la Minurso les 19 et 25 avril, selon le programme présenté lundi par les Etats-Unis qui assurent la présidence tournante du Conseil en avril. Nikki Halley, l’ambassadrice des Etats-Unis auprès de l’ONU, a précisé lors d’une conférence de presse que le programme du Conseil de sécurité en avril sera axé sur les opérations de maintien de la paix de l’ONU et le rôle des droits de l’homme dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. En février, le département des opérations de maintien de la paix n’a pas caché sa préoccupation face au blocage, dont fait l’objet la Minurso, chargée d’organiser un référendum d’autodétermination au Sahara Occidental, s’inquiétant du sort de son personnel expulsé par le Maroc.

Pour rappel, l’initiative américaine exigeant le rétablissement immédiat des activités de la mission et qui a été également soutenue par la Grande-Bretagne et la Russie a été sabordée l’année dernière par la France et le Maroc. La résolution de 2016 prorogeant le mandat de la Minurso d’une année a été adoptée par un conseil de sécurité divisé. Le texte qui a prévu l’examen des meilleurs moyens de parvenir à l’objectif de rétablir la Minurso dans la plénitude de son mandat a été adoptée par 10 voix pour, 2 voix contre (Uruguay et Venezuela). Le vote a enregistré trois abstentions, celles de la Chine, de la Russie et de la Nouvelle Zélande. Au cours de son point de presse, l’ambassadrice américaine a indiqué avoir évoqué avec le SG de l’ONU, Antonio Guterres, le besoin d’aller vers une réforme des opérations de maintien de la paix. «Il y a un fort consensus au sein du Conseil de sécurité» sur la nécessité d’avancer dans cette réforme, a-t-elle déclaré, soulignant l'importance de rendre les opérations de maintien de la paix plus efficaces sur le terrain.