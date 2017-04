Regard : Le contrôle automobile enfin « accessible »

Une nouvelle ère s’annonce, sans doute, pour les propriétaires de voitures, qui connaissent si bien, les mots : galère, déception et humiliation, la plupart du temps, pour pouvoir prendre soin de leur petit « joujou », payé, rubis sur l’ongle. Des dispositions arrivent à point nommé, à la faveur du dernier décret, venu carrément, à la rescousse des automobilistes, jusque-là, appelés, à se lever très tôt, pour figurer parmi la catégorie des gens heureux et ne pas rentrer, bredouilles, après de longues heures d’attente, au niveau des agences de contrôle technique de véhicules. Une information qui ne risque d’ailleurs pas de tomber dans l’oreille d’un sourd, tant elle met un terme, aux problèmes épineux de la limitation géographique, du système de quotas et des horaires de travail réduits qui font partie, désormais, du passé. C’est un fait, on a plus besoin de s’inquiéter ou de se triturer les méninges pour les histoires de révision technique des engins ou encore ces interminables queues devant les agences concernées pour avoir le fameux et indispensable document qui fait foi que le véhicule examiné est, au grand bonheur de son détenteur, après un parcours du combattant, apte, à circuler et surtout lavé de tout soupçon. En fait, cette décision, annoncée récemment par le premier responsable du secteur est carrément venue mettre du baume dans le cœur de tous ces malheureux automobilistes qui voient, chaque année, des vertes et des pas mûres pour passer l’épouvantable « épreuve ». Il n’y a qu’à voir ces marrées humaines et ces files de voitures en stand-by pour comprendre à quel point il est dur d’effectuer cette opération. Aujourd’hui, une chose est sûre, la limitation géographique et le nombre de véhicules pris en charge, ainsi que la prolongation des horaires de travail des établissements de contrôle technique jusqu’à minuit, vont certainement remédier à toutes ces files qui s’allongent, allant parfois jusqu’à bloquer tout le quartier, sans parler des esprits chauffés à blanc pour passer le premier.

Samia D.