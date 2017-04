Béni-Abbès : Réticence à l’ égard de l’utilisation du gaz naturel

C’est surtout pour bien recenser les raisons qui demeurent à l’origine de cette nette réticence à l’égard de l’utilisation du gaz de ville, que la direction de Distribution de l’électricité et du gaz de Béchar organise une opération d’information et de sensibilisation, au profit des habitants de la wilaya déléguée de Béni-Abbès. En effet, depuis son raccordement au réseau de gaz de ville (dans le cadre du plan quinquennal 2005/2009), en septembre 2014, à partir de Labiodh Sid Cheikh et grâce à un réseau de transport de 643 km et qui aura coûté à l’Etat 17.891 millions de dinars, seuls 15% des 1.869 foyers prévus à ce raccordement, en sont utilisateurs. Tout en rappelant les bienfaits du gaz de ville, il est également fait état des risques de sa mauvaise utilisation, à l’occasion de ces journées d’information et de sensibilisation, en partenariat avec l’APC de Béni-Abbès, la direction déléguée du Commerce et la Protection Civile et qui dureront jusqu’au 5 avril prochain, avec au programme, une exposition des appareils reliés au gaz de ville et une multitude de conseils prodigués à leurs futurs utilisateurs. L’exploitation des questionnaires destinés aux habitants de cette localité, en matière d’utilisation du gaz de ville, permettra indubitablement à la société Sonelgaz, de mieux entrevoir les raisons essentielles de cette réticence, dont l’impact premier demeure un faible taux d’adhésion à ce type d’énergie et par conséquent, un rendement peu satisfaisant, comparativement aux investissements entrepris par cette société.

Ramdane Bezza