Attentat de Russie : CondolÉances du Président Bouteflika au président poutine

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé, hier, un message de condoléances à son homologue russe, Vladimir Poutine, dans lequel il a condamné «vigoureusement ce lâche attentat» qui a ciblé le métro de Saint-Pétersbourg, faisant plusieurs morts et blessés.

«C'est avec une profonde indignation que j'ai pris connaissance de l'horrible attentat qui a ciblé le métro de Saint-Pétersbourg, faisant plusieurs morts et blessés", a écrit M. Bouteflika dans son message. "En cette pénible circonstance, je voudrais au nom du peuple algérien, de son gouvernement et en mon nom personnel vous faire part de nos sincères condoléances et de notre solidarité, à vous-même et au peuple russe ami, particulièrement les familles des victimes", a souligné le président de la République. M. Bouteflika a ajouté que "l'Algérie condamne vigoureusement ce lâche attentat terroriste.

Le terrorisme est un fléau qui n'épargne aujourd'hui aucun pays. Il interpelle donc l'ensemble de la communauté internationale pour une réaction collective, sous l'égide et la coordination des Nations unies".

MAE

Le terrorisme, une menace réelle sur la paix dans le monde

L'Algérie a condamné avec la « plus grande force »l'explosion ayant occasionné, hier, de nombreuses victimes dans le métro de Saint-Pétersbourg (Russie) et exprime sa « solidarité » avec le peuple et le gouvernement russes, indique le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.

« Le drame terrible qui a frappé, ce jour, la ville de Saint-Pétersbourg en Russie, suite à l’explosion meurtrière dans le métro ayant occasionné de nombreuses pertes en vies humaines parmi les paisibles et innocents citoyens, nous a choqué et a heurté nos consciences. Les premiers indices recueillis par les autorités compétentes russes, laissent supposer que des mains criminelles et terroristes sont derrière cet acte abominable que nous condamnons avec la plus grande force quels qu’en soient les auteurs et les commanditaires », a précisé M. Benali Cherif, dans une déclaration à l’APS. « Nous présentons nos condoléances sincères aux familles endeuillées et exprimons notre solidarité avec le peuple ami de Russie et son Gouvernement », a-t-il ajouté.

« La terreur que les responsables de ces crimes et leurs acolytes s’emploient à faire régner, en attentant à des vies humaines innocentes dans de nombreux pays et sociétés, ne peut être contrée que par une unité d’action de l’ensemble de la communauté internationale, appelée, aujourd’hui plus que jamais, à agir d’une manière conséquente et avec la force et la détermination requises pour se défaire du terrorisme qui fait peser une menace réelle sur la quiétude des peuples et sur la paix et la sécurité dans le monde », a conclu le porte-parole du MAE.

Bombe dans le métro de Saint-Pétersbourg

Au moins 10 morts et 47 blessés

Une explosion s'est produite hier, vers 14h30 heure locale, dans une rame de métro de Saint-Pétersbourg. Une bombe artisanale a explosé dans un train qui se trouvait entre les stations de métro Sennaïa Plochtchad et Tekhnologuitcheski Institout. Au moins 10 personnes ont été tuées et 47 autres blessées. Le Comité antiterroriste national a annoncé avoir neutralisé une autre bombe à la station de métro Plochtchad Vosstania. Par ailleurs, la chaîne russe REN TV affirme s'être procuré les images du suspect filmé par les caméras de surveillance du métro. L'identité du terroriste présumé n'a nullement été confirmée pour l'heure. L'agence Interfax, elle, a annoncé que les caméras de surveillance ont filmé l'individu ayant déposé l'engin explosif dans la station Sennaya Plochtchad. Celui-ci l'aurait transporté dans une mallette avant de le déposer dans l'un des wagons. Trois jours de deuil ont été décrétés à partir du 4 avril en hommage aux victimes. Le Comité national antiterroriste confirme qu'un second engin explosif a bel et bien été désamorcé à la station Plochtchad Vosstania. Les chaînes de télévision russes diffusent en boucle des images filmées juste après l'explosion montrant les importants dégagements de fumée dans les couloirs de la station Sennaïa Plochtchad, ainsi que les secours apportés aux victimes. Selon un membre du conseil d'expert de l'assemblée municipale de Moscou pour la sécurité, l'explosion « serait une attaque terroriste ». « Il en veut pour preuve la découverte d'un grand nombre de shrapnels (fragments projetés par l'explosion, ndlr) qui ont causé la plupart des blessures mortelles ». Le président russe avait déclaré, juste après ce drame, que toutes les pistes allaient être étudiées, y compris celle de l'attentat terroriste. (APS)