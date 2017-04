Piratage du site internet de l’APS : L’auteur présumé arrêté

Les services de la police ont arrêté l'auteur présumé de l'acte de piratage qui a ciblé vendredi dernier le site internet de l'agence Algérie presse service (APS), a-t-on appris hier, auprès de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Les experts de la police algérienne chargés de la lutte contre la cybercriminalité ont identifié dimanche l'auteur présumé du piratage du site Internet de l'APS.

Leurs investigations ont permis de localiser le lieu d'exécution de l'acte de piratage dans la wilaya de Bouira et de procéder à l'arrestation du concerné, selon la même source. Sur plainte déposée au niveau des services de la sûreté de wilaya d'Alger par le représentant de l'administration de l'APS faisant état du piratage du site internet de l'agence, les experts d'analyse criminalistique de la sûreté nationale chargés de la lutte contre la criminalité cybernétique ont pris les mesures nécessaires et engagé les opérations d'investigations et de recherches électroniques en recourant aux technologies de pointe en la matière, ajoute la même source.

« En un temps record », les experts de la police ont ainsi localisé et identifié l'auteur présumé du piratage du site internet de l'APS qui a été arrêté par les services de la police judiciaire et traduit devant les autorités judiciaires compétentes.

Le matériel électronique utilisé pour l'exécution du méfait a été saisi.