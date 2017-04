Concours international de récitation du Coran de Jordanie : Sonia Belatel à la deuxième place

L'Algérienne Sonia Belatel a décroché la deuxième place lors de la 12e édition du concours hachémite international de récitation et de psalmodie du Coran à Amman. Etudiante à l'Ecole normale supérieure d'El Eulma, wilaya de Sétif, spécialité Lettres arabes, la candidate algérienne est arrivée en deuxième place devancée d'un quart de points seulement par la candidate jordanienne Soundouss El Kheiri, lauréate du concours, suivie de l'Egypte, de Bahreïn et du Sultanat d'Oman. Sonia a exprimé sa grande joie quant à cette distinction qu'elle offre à l'Algérie, tout en regrettant la première place malgré un parcours « réussi et exemplaire lors du concours selon les avis des spécialistes jordaniens et représentants des autres pays ».

Cette participation internationale est la première du genre pour Sonia qui a été choisie par le ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs pour représenter l'Algérie lors du concours de Jordanie après avoir décroché la première place lors d'un concours de wilaya à Sétif et la sixième place lors de la 18e édition de la semaine nationale du Coran tenue le 18 décembre 2016. A cette occasion, elle a salué les efforts déployés par l'Algérie dans ce domaine à travers l'organisation, par le ministère de tutelle, de concours et différents stages dans plusieurs wilayas du pays.