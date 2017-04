A chaque fois que cela est nécessaire, l’Algérie prouve sa solidarité avec les peuples opprimés depuis le recouvrement de sa souveraineté nationale en 1962. Un soutien qui ne s’est jamais démenti. Les peuples qui étaient ou qui sont sous la domination coloniale, lui sont reconnaissants.

Les aides humanitaires envoyées très récemment à la fin de la semaine dernière aux camps de réfugiés sahraouis est une manifestation concrète, désintéressée et sincère. C’est aussi une manière de faire entendre la voix de l’Algérie sur la scène internationale d’une façon claire, nette et précise et personne ne pourra contredire la politique de la diplomatie étrangère, qui prône le dialogue politique, inclusif en cas de conflits ou de divergences notables. Les exemples sont nombreux qui attestent de cette posture, notamment au Sahel, en Libye ou en Syrie. Sans omettre de citer la position de notre pays en ce qui concerne le respect des revendications des peuples à l’autodétermination et leur volonté inébranlable à rejoindre les peuples souverains. C’est le cas du Sahara occidental occupé par le Maroc et en lutte pour son indépendance nationale.

Personne ne pourra nier cette détermination de l’Algérie, qui reste constamment soucieux de soutenir les peuples opprimés. Cela n’est pas le résultat du hasard, sachant que l’Algérie a traversé différentes étapes de son histoire qui l’on amplement renseignée sur la tragédie que vit un peuple opprimé. L’Algérie n’a épargné aucun effort pour fournir le soutien concret aux peuples spoliés de leurs droits imprescriptibles, de leur liberté. Souvenons-nous de nations opprimées, dont l’Afrique du sud, la Palestine, le Sahara occidental et d’autres nations qui resteront reconnaissantes. Des déclarations objectives, neutres prononcées à l’occasion de chaque envoi d’aides humanitaires au profit du peuple sahraoui, rendent compte de l’implication des organisations internationales qui défendent les droits de l’homme et les organisations non-gouvernementales. Elles soulignent et saluent l’effort humanitaire et l’attitude louable de l’Algérie. De même qu’elles insistent sur la nécessité de consolider ces efforts, afin d’élargir la sphère et le nombre des partis solidaires avec la cause sahraouie, légitime et légale. C’est l’occasion d’attirer l’attention sur la situation qui prévaut dans les camps de réfugiés sahraouis. Une population qui a encore besoin des aides humanitaires internationales, de la nécessité pour la communauté universelle de soutenir davantage ces réfugiés, de plaider leur cause partout où cela est indispensable car il ne saurait être admis que le peuple sahraoui demeure en permanence sous le joug de la domination coloniale.

Hichem Hamza