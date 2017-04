Jumelage institutionnel : Appui à la stratégie industrielle

Un nouveau projet de jumelage institutionnel, au profit du ministère de l’Industrie et des Mines, sera lancé aujourd’hui entre l’Algérie et un Consortium France – Espagne – Finlande. Intitulé «Appui au ministère de l’Industrie et des Mines dans sa stratégie d’innovation industrielle», le jumelage, qui s’inscrit dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne (P3A), est financé à hauteur de 1 million 450.000 euros par l’Union européenne (UE) et géré par le ministère du Commerce, à travers l’Unité de gestion du programme P3A (UGP3A). La coopération entre les deux parties, à travers l’accord d’association, stipule que la coopération technologique et industrielle doit, notamment stimuler l’innovation technologique et valoriser les ressources humaines et le potentiel industriel, à travers une meilleure exploitation des politiques d’innovation, de recherche et de développement technologique.

Le projet est mis en œuvre par le ministère de l’Industrie et des Mines, et un consortium européen. Ce consortium est constitué du ministère de l’Économie et des Finances de la République française, en sa qualité de chef de file, du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de la Compétitivité du Royaume d’Espagne et du ministère de l’Emploi, du Travail et de l’Economie de la République de Finlande en tant que partenaires juniors. Expertise France Internationale (EFI) et la Fondation ibérique internationale pour l’Administration et les Politiques publiques (FIIAPP) en sont les organismes supports. Lancé pour une durée de 24 mois, ce jumelage institutionnel devrait permettre d’aborder l’étude des meilleures pratiques des trois pays membres du Consortium européen susceptibles d’être adaptées au contexte algérien.

Il ambitionne de renforcer le système national de l’innovation et de contribuer au développement de sa bonne gouvernance et de la qualité des politiques qu’il mettra en œuvre. Il répond aux objectifs des réformes économiques engagées en vue de la diversification de l’économie nationale et de la mise en place des conditions favorables à un développement industriel rapide et soutenu, pour mettre l’économie sur le sentier de la croissance. La nouvelle coopération entre les deux parties et la mise en œuvre de ce jumelage institutionnel permettra essentiellement de réaliser une évolution du cadre légal et de la gouvernance du système national de l’innovation vers une plus grande transversalité entre la R&D, l’innovation et l’entreprise, mais aussi la définition d’un système d’information intégré et d’évaluation de l’innovation à portée nationale selon les standards internationaux : des outils de collecte et de traitement des données seront développés, une première enquête-pilote sur l’innovation industrielle sera initiée. Ce même jumelage mettra en avant l’élaboration d’un écosystème de réseaux d’appui aux PME pour développer les activités liées à la promotion et la valorisation de la recherche et l’innovation, et la proposition d’une offre de services aux PME algériennes relayée par les pôles de compétitivité. L’engagement du processus de mise en place des pôles industriels, en tant qu’outil de développement économique territorial, par une opération-pilote. Et enfin il fera en sorte de renforcer des compétences des cadres dudit ministère, des réseaux d’appui et des acteurs économiques sur les questions d’innovation.

Selon les deux parties, le séminaire de lancement officiel de ce jumelage institutionnel constitue, pour les organisateurs, une opportunité pour présenter aux parties prenantes les objectifs et les résultats attendus de ce projet. Par ailleurs, la cérémonie de lancement officiel de ce jumelage institutionnel, qui se déroulera au Centre international des conférences - CIC – Club-des-Pins, sera rehaussée par la présence de monsieur Abdesselam Bouchouareb, ministre de l’Industrie et des Mines, des ambassadeurs de l’Union européenne, de la Finlande, de la France et de l’Espagne, ainsi que des cadres et hautes personnalités qualifiées des administrations algériennes, françaises, espagnoles et finlandaises impliquées dans cette opération de jumelage.

Mohamed Mendaci