Pétrole : Tendance à la stabilité

La seconde réunion du comité technique de suivi du niveau de mise en œuvre de l’accord Opep-non Opep sur la réduction de la production, qui s’est tenue au Koweït, récemment, a impacté positivement les cours du pétrole dont la dynamique semble s’orienter vers la stabilité. En honorant ses engagements, à 100%, en ce qui concerne le cartel de l’organisation des pays exportateurs et, à 94% pour les onze pays hors Opep, les acteurs concernés par ce pacte historique ont contribué, en effet, à faire rebondir les cours de l’or noir à des paliers acceptables.

Les assurances quant à consolider le processus entamé en janvier de cette année, et la décision de proroger la durée de l’accord, de six mois supplémentaires, devront également aller dans ce sens. Les indicateurs reflétés par le marché indiquent que « les prix du pétrole restaient stables, lundi, en cours d'échanges européens », sans que « la hausse du nombre de puits actifs aux Etats-Unis n'entamant la hausse de la semaine dernière ». Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 53,46 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, soit une baisse de 7 cents par rapport à la clôture de vendredi. Pour rappel, les cours de l'or noir ont enregistré leur plus forte hausse la semaine dernière, atteignant 53,68 dollars le baril. « Pour l'instant, la baisse marquée du mois dernier ne se reflète pas dans les données sur les puits de pétrole américains collectées ». Selon le site spécialisé « Le prix du baril », « Les pétroliers privés américains ont profité de la baisse de la production des entreprises nationales des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole pour augmenter la cadence, réduisant l'effet de cette baisse qui visait à rééquilibrer le marché ». Les analystes de Commerzbank préviennent que la production américaine devrait encore augmenter, et si l'OPEP prolonge son accord, elle risque surtout de perdre des parts de marché.

A en croire certains experts, cette tendance va se poursuivre soutenue par la convergence des intentions de poursuivre l’effort de stabilisation du marché. Rappelons que l’OPEP a décidé, le 30 novembre 2016, à l’issue d’un accord commun, de diminuer de 2% sa production, soit 1,2 million de barils/jour et à amener les pays producteurs non-Opep, dont la Russie à souscrire à sa démarche et à accepter, à la faveur de l’accord signé le 10 décembre 2016 de baisser leur production de près de 600.000 mbj.

D. Akila