M. Mouatassem Boudiaf, à propos du e-paiement : « 1 milliard de transactions d’ici 2022 »

«L’assurance constitue un maillon important de l’écosystème financier, et 2017 doit être l’année de la e-assurance», a déclaré, hier à Alger, Mouatassem Boudiaf, ministre délégué, chargé de l’Économie numérique et de la Modernisation des systèmes financiers, lors de la cérémonie de lancement du portail d’assurance en ligne, organisée avec le Crédit populaire d’Algérie.

Cet évènement, précise le ministre, ouvert dans une première phase à l’assurance voyages, vient appuyer la modernisation du système financier engagé par les pouvoirs publics. Avec les responsables du secteur des assurances, le ministre a précisé que « nous avons convenu au développement de ce type de produits, libérer les initiatives des secteurs public et privé, pour répondre aux besoins de la clientèle ». Et la démarche en elle-même qui s’inscrit en droite ligne avec la politique du gouvernement, « contribue à la bancarisation de l’économie ». Aux yeux du ministre le compartiment le plus important de l’économie numérique consiste à « apporter un système de paiement électronique efficient ». En marge de cette cérémonie, M. Boudiaf précise que l’objectif de son département est d’atteindre 1 milliard de transactions de paiement électronique 2022.



CPA : mise en place de TPE dans des hôtels publics en mai



De son côté, Omar Boudieb, Pdg du CPA, indique que l’établissement qu’il dirige est une partie importante dans l’échiquier de la numérisation. Après avoir accompagné deux opérateurs, Djezzy et Air Algérie, dans le « e-paiement », la CPA continue avec un certain nombre d’opérateurs, dont des compagnies d’assurance. Pour les mois de mai et juin, le CPA lancera des opérations avec la Caar et la Caat, auquel s’ajoute la mise en place des terminaux de paiement électronique au niveau des établissements publics de tourisme et thermalisme.

A ce jour, précise M. Boudieb, « une commande d’une centaine de TPE est formulée », ajoutant que « d’ici le mois de mai tout sera opérationnel ». Ainsi le CPA développera des solutions de « e-paiement » pour le client algérien et étranger.

Quant au nouvel outil mis en place, le même responsable souligne qu’il confirme, une fois de plus, l’engagement du CPA à « promouvoir, auprès de ses clients, des modes de paiement modernes en offrant aux détenteurs de cartes interbancaires, une gamme de produits monétiques aux meilleurs standards ».



CAARAMA : un chiffre d’affaires de 2.073 milliards de dinars en 2016



Pour mieux fructifier cet accord, le CPA a désigné 72 de ses agences pour « commercialiser deux produits d’assurance de personnes, en l’occurrence l’Assurance temporaire décès (ATD) et l’Assurance voyages à l’étranger (AVE) ». Et M. Boudieb d’estimer que les performances seront meilleures à travers l’élargissement à 31 nouvelles agences de l’activité bancassurance CAARAMA, qui a permis au CPA de réaliser des commissions de 146 millions de dinars, dont 46.5 millions au titre de la seule année 2016. Abondant en termes de nouveautés, M. Boudieb annonce que le CPA prévoit très prochainement d’entrer dans le capital de CAARAMA pour consolider ce partenariat. Pour sa part, Ammar Meslouh, Pdg de CAARAMA Assurance, souligne que le paiement en ligne pour son assurance Voyage « MOUSSAFER », s’inscrit en droite ligne avec ses valeurs dont l’innovation et la proximité du client. Le service proposé par CAARAMA Assurance se démarque de ceux lancés jusque-là. En effet, enchaîne M. Meslouh, le site (www.Caarama.dz) permet au client non seulement la possibilité d’établir des devis en ligne, de les transformer en contrat, de payer avec la carte interbancaire CIB, mais aussi de modifier ses contrats à sa convenance pour prolonger ou reporter son séjour, de modifier la destination et même de se faire rembourser d’une manière automatisée le cas échéant. Il s’agit en fait de mettre à la disposition des 30 millions d’Algériens connectés à internet une ouverture dans une première phase à l’assurance voyages. Cette croissance appuyée s’est traduite, en 2016, par une évolution du chiffre d’affaires de ladite compagnie et de son réseau de distribution qui ont plus que doublé, passant respectivement de 930 millions de dinars à 2.073 milliards de dinars et de 105 à 243 points de ventes.

Fouad Irnatene