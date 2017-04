Forum d’El Moudjahid, vaccination : meilleur rempart

Si l’OMS a choisi comme générique de la Journée mondiale de la santé, «Dépression, parlons-en», le professeur Abdelouahab Bengounia a préféré aborder la thématique de la formation médicale en Algérie. Une occasion, pour lui, de revenir essentiellement sur le dernier concours au poste de chef de service hospitalo-universitaire, qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive, et sur l’importance de la vaccination qui permet d’éviter des millions de décès par an dus à la diphtérie, au tétanos, à la coqueluche et à la rougeole.

Spécialiste en épidémiologie et médecine préventive au CHU Mustapha-Bacha, le professeur Abdelouahab Bengounia a toujours milité pour la création d’un institut chargé de la veille sanitaire. Dans toutes ses sorties médiatiques, il plaide pour la promotion de la politique sanitaire préventive. Pour la simple raison que prévenir vaut mieux que guérir, ce qui sous-entend, que sur le plan coût, elle est moins onéreuse.

D’ailleurs, rappelle le conférencier, la politique préventive menée au lendemain de l’indépendance a fait ses preuves sur le terrain. Un grand nombre de maladies ont disparus, grâce aux programmes de vaccination élargis. Dans ce sillage, explique le spécialiste, la meilleure invention enregistrée dans le domaine de la santé, reste la découverte du vaccin. A ce propos, il dira : « Se faire vacciner, quand l’occasion se présente, c’est quelque chose de bien ». Ce qui nous ramène, à la grande polémique suscitée par la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole, lancée par le ministère de la Santé, pour le professeur, les incompréhensions sont dues à un manque de communication. selon lui, les craintes ont été suscitées par une petite déclaration, celle où un responsable avait déclaré qu’il fallait garder l’enfant en observation 10 minutes après l’administration du vaccin.

Pour l’épidémiologiste, tous les vaccins ont des effets secondaires, cela ne veut pas dire qu’il faut verser dans l’alarmisme. Pour mieux illustrer ses propos, il est revenu sur les 7 décès enregistrés, en 2002, dans la wilaya de Mascara à cause d’un vaccin. Passant sur le climat de psychose qui s’en était suivi, et l’enquête diligentée après ce drame, il s’était avéré, qu’il s’agissait d’un acte criminel. Pour revenir à l’exposé du conférencier, il a surtout porté sur les différentes phases et réformes qu’a connues le secteur. Le professeur estime que la politique curative entamée en 1986, avec la création des 13 CHU implantés, a été plus budgétivore. En plus, l’organisation et le fonctionnement des CHU ont exclu les soins de santé primaire. Le professeur n’y va pas avec le dos de la cuillère pour mettre en exergue la défaillance qui caractérise nos hôpitaux : mauvaises conditions de la pratique médicale ; prise en charge défaillante des pathologies lourdes (cancer, insuffisance rénale, polytraumatisés…). Pour lui, le secteur public a connu une régression à partir de 1988 avec la libéralisation de la santé. Cependant, l’Algérie a réalisé de précieux acquis en matière de santé publique. On peut citer, notamment l’éradication du paludisme et de la poliomyélite, le contrôle des maladies du PEV (le programme élargi de vaccination), des MTH (maladies à transmission hydrique), du RAA (rhumatisme articulaire aigu) et des pathologies liées à la malnutrition, etc.

Cela étant, affirme le Pr. Abdelouahab Bengounia, nous sommes aujourd’hui à l’ère de la médecine préventive et prédictive. « Dans les pays riches, les politiques de santé ne sont plus au curatif. La satisfaction des besoins de santé des populations (habitat, eau potable, nutrition, éducation, espaces verts, sports et loisirs, routes, électricité, etc.) et l’éviction des facteurs de risque sont plus efficaces pour l’amélioration de leur état de santé que la réponse ponctuelle à leur demande de soins », soutient l’orateur.

Poursuivant ses propos, il notera que parmi les 57 millions de décès enregistrés dans le monde en 2008, 36 millions — soit 63% — sont dus aux maladies non transmissibles (MNT) et 21 millions (37%) aux maladies transmissibles (MT). Viennent en tête des causes de décès par MTN les maladies cardiovasculaires avec 17 millions de morts, soit 47%. Elles sont suivies des cancers avec 7,2 millions (21%) et des maladies respiratoires chroniques (12%). Les diabètes sont directement responsables de 3,5% des décès par MNT. Le conférencier a souligné qu’« en termes de décès attribuables, les principaux facteurs de risque comportementaux et physiologiques à l’échelle mondiale sont l’hypertension artérielle (HTA), à laquelle 13% des décès dans le monde sont attribués, suivie par le tabagisme (9%), l’élévation de la glycémie (6%), l’inactivité physique (6%) et le surpoids ou l’obésité (5%).

S’exprimant, d’autre part, sur les pathologies tumorales, il indiquera que plus des deux tiers des décès par cancer interviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire et résultent en majorité d’atteintes de poumon, du sein, du côlon ou du rectum, de l’estomac ou du foie. Les facteurs de risque du cancer incluent les quatre principaux facteurs de risque des MNT, en l’occurrence le tabagisme, l’inactivité physique, la mauvaise alimentation et l’usage nocif de l’alcool.

Toutefois, des maladies infectieuses comme les hépatites B et C (toutes deux associées au cancer du foie), le papillomavirus humain (associé au cancer du col de l’utérus) et la bactérie helicobacterpylori (associé au cancer de l’estomac), sont également à l’origine des décès par cancer dans les pays à revenu faible ou intermédiaire et seulement de 9% des décès de cette nature dans les pays à revenu élevé.

Et parce que le professeur Bengounia reste convaincu que la qualité des prestations de soins et de formation dans n’importe quel service hospitalo-universitaire n’est que le reflet de l’aptitude du chef de service, il trouve aberrant que des compétences aient été écartées, « de manière illégale », et en contradiction avec les lois de la République, au concours pour la chefferie de service.

Et si les autres professeurs dénoncent la grille d’évaluation, le professeur Bengounia dénonce l’alinéa relatif à l’âge de 62 ans, pourtant rejeté par les services du SGG, et l’ouverture du concours sans publication de son arrêté dans le Journal officiel.

Nora Chergui