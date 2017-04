Rencontre d’évaluation de la santé dans le sud : 13 wilayas au scanner

De notre envoyé spécial à Biskra : Karim Aoudia

Les directeurs de Santé publique (DSP) et les responsables des CHU des treize wilayas de Sud procéderont aujourd’hui à Biskra une rencontre d’évaluation de ce secteur dans la région du sud du pays. Une rencontre qui se tiendra sous l’égide du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. M. Abdelmalek Boudiaf qui, pendant la journée d’hier, a sillonné de long en large le vaste territoire de Biskra dans le cadre d’une visite d’inspection de plusieurs infrastructures relevant de son département. Une visite marquée aussi de nouvelles inaugurations de projets réceptionnés à l’exemple du nouveau CHU de Zeribet El Oued, une localité distante de 80 km du chef-lieu de la wilaya de Biskra. Doté de toutes les commodités et équipements ultramodernes, la réception du nouveau CHU de Zeribet El Oued a été très vite qualifié « d’acquis pour la région » par M. Boudiaf qui instruit son personnel médial de la nécessité d’assurer un service de qualité en termes des prise en charge des malades.

« L’Etat a consenti des efforts titanesques en matière de réalisation d’infrastructures de santé dans le Sud. Des efforts doivent être ressentis par le citoyen pour qui nous œuvrons à créer un climat idéal pour sa prise en charge, autant au sein des hôpitaux qu’au niveau des établissements de santé publique (ESP) », dira M. Boudiaf, non sans exiger, une fois de plus, une meilleure humanisation des lieux à l’intérieur des infrastructures de santé. Le ministre évoquera par ailleurs la rencontre d’aujourd’hui qui sera consacrée à diagnostiquer le système de la santé dans les 13 wilayas du Sud.

Il s’agit selon ses dires de faire un état des lieux de ce qui a été réalisé jusque-là, notamment dans le domaine de la consolidation du patrimoine infrastructurel du secteur de la santé où l’Etat a consenti d’énorme investissements. Mais aussi cette rencontre en question devra offrir l’opportunité de débattre des difficultés, encore posées, qu’il y a lieu de résoudre immanquablement via le recours à une « nouvelle feuille de route » où il est nécessairement question d’optimiser la prises en charge des malades des régions du Sud. Dans ses propos, le ministre Abdelmalek Boudiaf ne manquera pas en outre de mettre l’accent sur sa détermination de replacer l’Algérie en pole position à l’échelle du contient africain pour ce qui est du domaine de la santé publique. « Nous sommes sur la bonne voie, et un rapport de l’OMS, qui paraîtra en juin prochain, devra confirmer le classement de l’Algérie en tant que pays pionnier en Afrique », dira-t-il. M. Boudiaf évoquera par ailleurs les festivités de la célébration de la journée mondiale de la Santé qu’abritera dès ce mercredi la wilaya de Skikda sous le thème de la « dépression » choisi par l’OMS. Il sera procédé à cette occasion à la présentation, en exclusivité, du plan nationale de la santé mentale.

De l’avis du Pr Mesbah, cadre au ministère de la Santé, « ce plan en question s’inscrit dans le cadre des engagements de l’Algérie pour l’amélioration de la santé mentale dans le monde ». En Algérie, la question de la santé mentale occupe une place fondamentale dans la politique de santé nationale », dira encore le Pr Mesbah qui faisait partie de la délégation accompagnant le ministre dans son déplacement à Biskra.

Au niveau de cette wilaya, le ministre Boudiaf n’a soutenu que la problématique de manque de spécialistes, jadis posée avec acuité et désormais résolue. « Il existe à Biskra quelque 171 spécialistes auxquels on a ajouté 56 privés », dira M. Boudiaf qui, sur un autre volet, a informé que la nouvelle loi sur la santé comptant plus de 400 dépostions est actuellement au niveau de l’APN, après son adoption en réunion du Conseil des ministres.

