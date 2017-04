Eradication des mines antipersonnel de l’époque coloniale : vibrant hommage à l’ANP

Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la sensibilisation au problème des mines et de l’assistance à la lutte anti-mines, le 4 avril de chaque année, l’association Machaâl Echahid et l’Association nationale des victimes des mines antipersonnel ont organisé, hier au palais de la Culture Moufdi-Zakaria, un hommage appuyé à l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’ALN, pour le travail remarquable accompli dans le cadre de l’éradication des mines antipersonnel qui s’est soldée par la destruction de près de 9 millions de ces engins de mort.

Lors de cette rencontre, la médaille du Mérite national a été décernée au Président de la République, ministre de la Défense nationale et Chef suprême des forces armées, M. Abdelaziz Bouteflika. Une distinction du même ordre a également été attribuée au vice-ministre de la Défense nationale, le général major du corps d’armée et chef d’état-major de l’ANP, M. Ahmed Gaïd Salah. Les deux médailles ont été remises aux mains du général Mouali Slimane.

Outre les représentants des institutions nationales, la rencontre a regroupé plusieurs juristes mais également nombre de victimes des mines antipersonnel, lesquelles ont présenté des témoignages émouvants sur le sujet. Convié à s’exprimer en cette occasion, l’universitaire Mohamed Lahcène Zeghidi a présenté une intéressante conférence sur ce thème en saluant les efforts considérables déployés par l’Armée nationale populaire dans le cadre des opérations de déminage. Aussi et après avoir détaillé les différentes étapes ayant conduit à l’éradication totale des mines antipersonnel héritées de l’ère coloniale, l’historien a insisté sur la nécessité « de reconnaître ces crimes de guerre » et soutient que « la France doit assumer sa responsabilité historique et juridique, dans ce cadre ».

Pour sa part, l’avocate Fatima Zahra Benbraham fera remarquer qu’il est temps que les juristes coordonnent leurs efforts aux fins de revendiquer, ensemble, les droits des victimes de ce « crime continu ». Me Benbraham tout en affirmant sans ambages, que c’était « un génocide contre le peuple », révèle, d’autre part, qu’elle compte s’appuyer sur le traité de Rome du 17 juillet 1998 pour défendre les victimes de ce « crime contre l’humanité ».

De son côté, le secrétaire général de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), M. Mohamed Alioui, a également rendu un hommage des plus vibrants à l’ANP qui a été chargée, par les dispositions de l’article 10 de la Constitution de 1963, de mener les opérations de déminage. Une noble mission humanitaire ayant permis la livraison aux autorités locales de 62.421,194 ha de terres assainies afin de les exploiter dans le cadre de la relance du développement local dans les zones frontalières.



« Des armes sans soldats »



Lors des témoignages, M. Djouadi, président de l’Association nationale des victimes des mines antipersonnel, s’est remémoré, devant une assistance venue nombreuse, des moments douloureux, des moments, malheureusement, gravés à jamais dans la douleur. Et pour cause, il n’avait pas dépassé les 15 printemps, qu’il a été victime de l’explosion d’une mine. Un engin qui fauchera la vie de son ami intime et qui blessera grièvement deux autres amis. Les mines, que M. Djouadi qualifie d’armes sans soldats, ravagent toute vie : êtres humains (femmes et hommes jeunes ou vieux), mais également arbres fruitiers ou non, eaux souterraines, etc. Il faut rappeler que c’est dans les années 1957 à 1959 que les lignes Challe et Morice ont été érigées. Et c’est en 1957 que l’armée coloniale française a entamé la pose de lignes électrifiées le long des frontières algériennes est et ouest.

Au recouvrement de l’indépendance, les mines enfouies sous terre, le long de nos frontières, ont continué à semer la mort et à endeuiller des familles algériennes… L’ANP a été chargée de la destruction de ces mines ; une tâche qui s’est effectuée en deux étapes. Lors de la première étape qui s’étale de 1963 à 1988, 50.000 ha de terres ont été dépollués.

La 2e étape a débuté en 2004 et a été couronnée de succès dans sa totalité le 30 décembre 2016. En effet, l’opération de déminage et de destruction des mines antipersonnel héritées de l’ère coloniale a été officiellement clôturée au niveau de trois Régions militaires (2e, 3e et 5e).

Celle de la 5e Région militaire, qui a pris fin le 30 décembre 2016, a permis de remettre 3.440 hectares, aux autorités civiles locales de 47 communes. Au niveau de la 2e Région militaire, dont l’opération a été achevée le 3 juillet 2016, elle s’est soldée par la remise de 5.066 hectares remis aux autorités civiles locales de 20 communes. Dans la 3e Région militaire, où l’opération a pris fin le 16 février 2001, ce sont 3.911 hectares qui ont été remis aux autorités civiles locales de 5 communes.

Le nombre de mines extraites et détruites depuis 1963 s’élève à près de neuf millions.

Ainsi le nombre de mines extraites et détruites depuis 1963 s’élève à près de neuf millions mines. Les efforts consentis par l’ANP sur ce terrain s’inscrivent dans le cadre du suivi des opérations de déminage des lignes minées « Challe » et « Morice », entamées depuis novembre 2004.

Et justement, un documentaire sur les opérations de déminage effectuées par les éléments de l’ANP, et les principales difficultés rencontrées par les détachements spécialisés du Génie de combat relevant du Commandement des Forces terrestres qui s’acquitte de la mission de déminage a été projeté lors de cette rencontre ce qui a fait dire au général Moali, que le souci du Commandement de l’ANP est d’être au service du citoyen à travers notamment, l’éradication des séquelles du colonialisme français, appelant par là, à « la consolidation de l’unité nationale ».

Il convient de souligner à ce propos que l’Algérie s’est engagée dans le processus d’Ottawa relatif à l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transport des mines antipersonnel depuis 1997.

En date du 08 mai 2003, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a créé un point focal dénommé « le comité interministériel de suivi de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ».

Le 7 juillet de la même année, le ministre de la Défense nationale donne une instruction relative à la conservation et à la destruction des mines antipersonnel et c’est le 24 novembre 2004 que le coup d’envoi des opérations de destruction a été donné par le Président de la République.

La mission assignée à l’ANP a été accomplie avec brio puisque l’on peut dire aujourd’hui que le nombre des mines antipersonnel héritées de la période anticoloniale et détruites se chiffrent à près de neuf millions.

Soraya Guemmouri