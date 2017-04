école supérieure des transmissions de Koléa : Un système de formation adapté

Des journées d’information sur l’Ecole supérieure des transmissions Abdelhafid-Boussouf de Koléa (Tipasa) ont été ouvertes au Centre d’information territorial Mohamed Madi de Blida par le commandant de l’Ecole, le général Bedjeghit Farid. Cet événement de trois jours vise à informer le grand public, dont les jeunes notamment, des formations assurées par cet établissement spécialisé dans l’arme des transmissions et aux cadres de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué le commandant de l'école. Le général Bedjeghit a cité les différentes missions assignées à cette école de formation militaire, consistant, entre autres, dans l’entraînement et la formation des élèves officiers de l’actif, outre la réalisation d’études évaluatives dans les domaines du commandement, le perfectionnement, les communications militaires, la guerre électronique et les systèmes d’information. Le public visiteur de cette manifestation, inscrite dans le cadre du plan de communication adopté par le Haut commandement de l’ANP afin de faire connaître les unités de la 1re Région militaire, pourra aussi prendre connaissance du matériel des transmissions ainsi que des équipements technologiques de pointe exploités dans la formation des élèves. Ces "Portes ouvertes" ont donné lieu à une exposition comportant un aperçu historique sur cette école prestigieuse et sur le corps des transmissions et son développement depuis la guerre de Libération nationale jusqu’à ce jour. Un stand de l’exposition a été dédié à la promotion du système de formation LMD assuré au niveau de cet établissement, ainsi que des programmes qui y sont adoptés dans son système de formation, adaptée aux développements en cours dans le domaine, outre les conditions d’accès à cette école. Selon les animateurs de ce stand, destiné aux jeunes désireux de rejoindre ce corps d’armes, l’Ecole supérieure des transmissions de Koléa compte 24 laboratoires pédagogiques de dernière génération, un laboratoire de recherches avancées et huit laboratoires pour l’enseignement informatique et des langues.