ANP, Lutte antiterroriste : Des actions décisives

Onze terroristes ont été abattus, quatre ont été arrêtés tandis qu'un autre s'est rendu au cours du mois de mars, lors des différentes opérations menées par l'Armée nationale populaire, selon un bilan des activités de l'ANP en matière de lutte contre le terrorisme et la sécurisation des frontières.

Les opérations de l'ANP ont permis, également, la découverte d'un cadavre d'un terroriste et l'arrestation de 22 éléments de soutien aux groupes terroristes, ainsi que la découverte et la destruction de 42 abris pour terroristes. Une importante quantité d'armes et de munitions a été, aussi, saisie durant la même période, dont un fusil-mitrailleur de calibre 14,5 mm, un fusil mitrailleur de type FMPK, 59 fusils-mitrailleurs Kalachnikov, un lance-roquettes de type RPG7, un fusil Simonov, quatre pistolets automatiques, trois fusils de chasse, huit roquettes RPG2, deux roquettes de type RPG7, 78 chargeurs, et 3.523 cartouches de différents calibres. Ces opérations ont permis, également, la découverte de 10,4 quintaux de produits chimiques destinés à la fabrication d'explosifs et de 150 litres d'acide nitrique, outre la découverte et la destruction de 27 grenades, neuf bombes fumantes, 10 mines de fabrication artisanale ainsi que deux canons de fabrication artisanale. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, les forces de l'ANP ont arrêté 59 narcotrafiquants, saisi 33,65 quintaux de kif traité et deux kilogrammes de cocaïne, ainsi que 147.700 comprimés de psychotropes.

Elles ont également arrêté, dans le même cadre, 151 contrebandiers et 861 immigrants clandestins, et saisi 141,20 tonnes de denrées alimentaires et 306,5 quintaux de tabac. Les forces de l'ANP ont, en outre, déjoué des tentatives de contrebande de 122.798 litres de carburant, saisi 126 véhicules de différentes catégories, 83 marteaux-piqueurs, 110 générateurs électriques, 62 appareils de détections de métaux, 7 appareils de communication satellitaire et 14 jumelles.



Destruction de 3 bombes artisanales



Un détachement de l’Armée nationale populaire a détruit, le 2 avril 2017 à Tébessa (5e RM), trois bombes de confection artisanale. Des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Sidi Bel-Abbès et Tlemcen (2e RM), 19 kilogrammes de kif traité, tandis qu’un détachement de l’ANP a saisi 1.271 unités de différentes boissons à Biskra (4e RM).

Par ailleurs, des détachements de l’ANP ont arrêté à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), cinq contrebandiers et saisi 7 véhicules tout-terrain, 1,5 tonne de denrées alimentaires, 2.100 litres de carburant et 2 téléphones satellitaires. Dans le même contexte, des détachements de l’ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à El Bayadh (2e RM), Ouargla (4e RM) et Tamanrasset (7e RM), 70 immigrants clandestins de différentes nationalités.



Arrestation d’un individu pour apologie d’actes terroristes



Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya d’Aïn Temouchent ont procédé dernièrement à l’arrestation d’un individu accusé d’apologie d’actes terroristes liés à l’organisation terroriste Daech à travers les réseaux sociaux, a-t-on appris lundi auprès de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Une enquête sur un suspect appartenant au courant salafiste intégriste a confirmé qu’il utilisait des comptes du réseau social Facebook, usant de noms d’emprunt pour communiquer avec des personnes de l’intérieur et de l’extérieur du pays et publiant des commentaires et des photos glorifiant l’organisation terroriste Daech, a-t-on indiqué.

L’individu a été arrêté en flagrant délit dans un cybercafé de la ville d’Aïn Temouchent en train d’effectuer une liaison sur son compte électronique suite à un mandat d’arrêt du procureur de la République près le tribunal d’Aïn Temouchent. L’examen du téléphone mobile du suspect, de son ordinateur et d’autres supports électroniques a permis de découvrir un grand nombre de documents et de fichiers sonores et autres vidéos glorifiant les actes terroristes, selon la même source.

Le mis en cause dans cette affaire a fait l’objet d’un mandat de dépôt et a été placé en détention provisoire et son dossier transmis au pôle pénal spécialisé d’Oran, a-t-on ajouté de même source.