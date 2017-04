Parti des travailleurs : approfondir le débat

Le membre du bureau politique du Parti des travailleurs, Ramdane Youcef Taazibt, a présidé récemment à Annaba, une assemblée générale régionale ayant regroupé les cadres de sa formation en prévision des législatives du 4 mai. Avant la présentation des têtes de liste des candidats pour les wilayas d’Annaba et d’El Tarf, en l’occurrence, Bouchemma Mahieddine et Senani Mourad, tous deux universitaires, l’intervenant a souligné que son parti a décidé de participer dans le but d’approfondir le débat avec le peuple sur la situation politique, sociale et économique. Il a qualifié cette situation de « dangereuse », estimant que « les législatives sont une compétition entre les programmes des partis en lice ». « Nous allons aux législatives pour faire barrage aux opportunistes », a-t-il soutenu, mettant en garde contre la fraude qui pourrait se produire pour avantager une formation politique par rapport à une autre. Il faut laisser le peuple choisir en toute liberté et transparence, a-t-il insisté, rendant hommage au Chef de l’Etat qui a dit non à la privatisation des banques publiques et a décidé la révision de la règle 49/51 avec les entreprises étrangères en faveur du pays.

B. Guetmi