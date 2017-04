Circonscription Amérique et reste de l’Europe : 12 listes électorales en lice

Douze listes de candidats aux élections législatives du 4 mai vont solliciter les voix des Algériens résidant dans la zone IV regroupant le continent américain et les pays européens sauf la France, a-t-on appris auprès de l’ambassadeur d’Algérie à Washington, Madjid Bouguerra. Le nombre de sièges à pourvoir dans cette circonscription électorale, dont le siège est à Washington DC, a été fixé à deux, selon le découpage électoral.

La représentation de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) siège également à Washington DC pour veiller à la probité des élections dans cette zone. L’instance y active déjà depuis février dernier, selon l’ambassadeur.

M. Bouguerra a relevé que les élections du 4 mai se tiendront dans un cadre législatif « totalement rénové » par la mise sur pied de la HIISE et l’adoption de la nouvelle loi électorale en 2016.

Le diplomate a expliqué que ces élections interviennent également dans un contexte politique nouveau marqué par la révision de la Constitution, venue couronner un processus de réformes politiques importantes, initiées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans le but de consolider l’Etat de droit et de renforcer l’unité nationale.

C’est à ce titre que le Président de la République a pris l’engagement solennel que les élections législatives se tiendront « en toute honnêteté, impartialité et transparence », a relevé M. Bouguerra.

De son côté, l’ambassade d’Algérie à Washington s’engage à mettre tout en œuvre pour permettre à la communauté nationale établie aux Etats-Unis de participer à ce scrutin majeur, a-t-il ajouté.

A cet égard des bureaux de vote seront ouverts dès le 29 avril et jusqu’au 4 mai à Washington DC, Raleigh en Caroline du Nord, Denver (Colorado), Chicago (Illinois), Los Angeles et San Francisco (Californie), Boston (Massachusetts, Jersey city (New Jersey), New York (New York), Houston (Texas), Philadelphie (Pennsylvanie), Fort Lauderdale (Floride) et Ann Arbor (Michigan).

Le dépouillement se fera le 4 mai sur place conformément à la loi électorale dans les bureaux de vote, en présence des présidents et membres des bureaux de vote, des représentants des partis et des membres de la communauté.

L’ambassadeur a noté que cette échéance électorale est « une autre opportunité qui permettra au pays de montrer qu’il est toujours aux rendez-vous de l’histoire », en appelant à la pleine participation de la communauté à ce scrutin. « S’il est vrai que l’Algérie continue de faire face à des défis multiples, elle ne cesse d’avancer résolument sur la voie de l’affirmation de la démocratie et du progrès », a-t-il souligné. (APS)