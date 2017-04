Législatives du 4 mai : participer en force pour sauvegarder notre stabilite et notre quietude

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, a appelé les citoyens, hier à Alger, à participer en force aux législatives du 4 mai prochain pour préserver la paix et la stabilité.

«A la veille des législatives, j'incite les citoyens à contribuer au succès de ce rendez-vous qui constitue pour les Algériennes et les Algériens la clé à même de préserver la sécurité et la stabilité du pays », a déclaré M. Bedoui lors de la cérémonie de remise des décisions d'affectation et des clés de logements AADL, en compagnie du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune. Les législatives « nous offrent l'opportunité en tant qu'Algériens d'adresser un message fort, pour dire que nous sommes solidaires et soucieux de la préservation de notre nation, notre stabilité et notre quiétude et que nous nous tenons aux côtés des institutions de l'Etat, à leur tête l'Armée nationale populaire (ANP) et les institutions sécuritaires, pour défendre notre chère patrie », a ajouté le ministre. « Nous devons garder à l'esprit les crises et les tragédies que nous avons endurées et que nous n'aurions pu dépasser n'était le génie du Président de la République qui a consacré les valeurs de paix et de réconciliation nationale dans le pays », a souligné M. Bedoui. Le ministre a, à cet égard, appelé à préserver les divers acquis en vue de sauvegarder notre sécurité et stabilité ainsi que la quiétude des citoyens, afin que nous puissions concrétiser tous les projets de développement. En l’absence, de la sécurité et de la quiétude dont jouit actuellement le pays, il aurait été impossible de concrétiser les divers programmes de développement sur l’ensemble du territoire national, a-t-il ajouté. Par ailleurs, M. Bedoui a salué les efforts déployés par les cadres du secteur en vue de relever les défis majeurs dans le cadre du programme du président de la République et qui portent essentiellement sur l’amélioration des conditions de vie du citoyen. Il a affirmé que des centaines de milliers de logements, toutes formules confondues, sont distribués à travers le territoire national, ce qui constitue «un message fort à l’adresse de tous ceux qui mettent en doute la concrétisation du programme de développement du président de la République», ajoutant que « tout sera mis en œuvre pour que tous les Algériens demandeurs de logement puissent en bénéficier ».