Recrutement externe d'enseignants en 2017 : 10.000 postes à pourvoir

La ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghebrit, a annoncé, hier, que le nombre de postes ouverts au recrutement des enseignants, au titre de l’année 2017, dépasse les 10.000, soulignant que la date du concours est fixée au 29 juin prochain. Mme Benghebrit, qui s’exprimait à la presse, en marge de sa rencontre avec les coordinateurs des instances d’inspection, a précisé que le nombre exact des postes à pourvoir sera défini incessamment.

Après avoir souligné l’engagement du secteur à élargir les matières en langues étrangères, notamment le russe, le turc et le chinois, lors de ce concours, et ce à la demande des élèves, et vu la disponibilité des diplômés universitaires dans ces spécialités, la ministre a indiqué qu’il sera procédé, en première étape, à l’activation de la plateforme numérique de recrutement mise en service l’année passée, pour l’exploitation des listes de réserve. La ministre a précisé, à ce propos, que cette plateforme sera ouverte dans la période allant du 7 au 17 avril, pour le recrutement au niveau de chaque wilaya, ensuite il sera question de passer à la liste nationale, pour l’exploiter dans le recrutement, et ce jusqu’au 27 avril.

Il faut souligner, dans le même ordre d’idées, que cette plate-forme de recrutement, qui a déjà fait ses preuves efficacement lors de sa mise en service pour la première fois, en 2016, a permis de consacrer les principes d’équité, de transparence et de crédibilité, et de simplifier les procédures administratives dans le cadre de l’amélioration du service public». Elle a mis en avant le traitement centralisé de toutes les données au niveau de l’administration centrale du ministère de l’Éducation nationale, grâce au système expert qui intègre les postes vacants, les affectations, les choix des candidats concernés, etc. Ce système permet de traiter une large base de données, a-t-elle dit, spécifiant que l’opération de recrutement de l’année dernière a concerné plus de 700.000 candidats classés par ordre de mérite au niveau de la wilaya et au niveau national, par matière et par cycle.



Le calendrier des vacances inchangé



Mme Benghebrit a fait savoir que la plateforme numérique avait permis d’affecter plus de 63.000 enseignants, faisant part de son intention d’élargir ce système à l’encadrement administratif. La ministre de l’Éducation a même ajouté qu’avec l’utilisation de ce système, «aucun recours n’a été enregistré».

Par ailleurs, la ministre a indiqué que son département doit obéir, dans son action, à un «agenda chargé», concernant les concours professionnels relatifs à la promotion aux grades d’enseignant principal et enseignant formateur, qui seront organisés le 31 mai prochain. Il sera procédé ensuite à l’organisation des autres concours professionnels entre les mois de juillet et d’août, qui concerneront les postes administratifs, en prévision de la prochaine rentrée scolaire.

D’autre part, Mme Benghebrit a démenti l’information rapportée par certains médias concernant le changement du calendrier des vacances, soulignant, à ce propos, que «cette information est complètement fausse. Aucun changement n’est prévu dans le calendrier des vacances. Il restera tel qu’annoncé auparavant», a-t-elle précisé, rappelant que la rentrée scolaire des élèves est fixée pour le 4 septembre 2017, pour les enseignants, le 30 août, le corps administratif, le 28 août, et le 20 août, pour l’administration centrale.

En attendant, elle a tenu à rappeler que tous les services de l’État sont mobilisés et fin prêts pour sécuriser le déroulement des examens de fin d’année scolaire 2016-2017. «Les services du ministère ont entamé les préparatifs depuis juillet 2016», a-t-elle précisé, spécifiant que les commissions en charge de ces préparatifs travaillent avec professionnalisme et efficacité. «Assurer les conditions nécessaires et sécuriser le déroulement des examens est au cœur même des préoccupations de l’État et du gouvernement», a-t-elle, encore, souligné.

«Il s’agit, également, a-t-elle expliqué, de la mise en place de toutes les dispositions pédagogiques, matérielles, légales et logistiques, pour lutter contre le fraude , et éviter les cas de triche de l’année passée, tout en exprimant son souhait que ces préparatifs et efforts soient couronnés de résultats positifs, pour tous, notamment en terme des moyennes qui seront obtenues.»

La ministre de l’Éducation nationale a, par ailleurs, rassuré tous les élèves des classes d’examens, tous cycles confondus, que leurs établissements feront le nécessaire afin de parachever les programmes pédagogiques dans les temps, et sans retard aucun, affirmant l’existence d’une forte volonté au niveau de la tutelle pour consacrer cet objectif.

Enfin, interrogée sur le nombre de candidats pour les législatives issus de l’Éducation nationale, Mme Benghebrit a déclaré n’avoir «aucun chiffre à l’heure actuelle».

