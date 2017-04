Promotion du livre religieux : Caravane scientifique dans plusieurs wilayas

Une caravane scientifique nationale est partie hier de l’Institut de formation Dar El-Imam de Mohammadia (Alger), à destination des wilayas d’Annaba, d’Oran et de Biskra, afin de faire connaître les intéressantes publications du secteur, parues à l’occasion de «Constantine, capitale de la culture arabe 2015». Baptisée au nom du défunt président de l’Académie algérienne de la langue arabe, l’éminent professeur en linguistique, Abderrahmane Hadj Salah (1927-2017), cette caravane nationale devra sillonner l’ensemble des wilayas, d’ici la fin de l’année, afin d’assurer la promotion des nombreux ouvrages, 86 titres en tout, publiés à l’occasion de cette manifestation, a indiqué Dr Omar Bafouloulou, sous-directeur de la culture islamique au ministère des Affaires religieuses, qui a présidé la cérémonie, en présence de nombreux cadres du secteur des affaires religieuses. Il a ensuite ajouté que la caravane se rendra dans les universités, dans les centres culturels et ceux destinés aux jeunes, pour faire connaître les œuvres des nombreux savants et penseurs qui ont écrit en lettres d’or l’histoire culturelle de l’Algérie. À cette occasion, Dr Saïd Haouza, enseignant à l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, a présenté une communication intitulée : «Le professeur Abderrahmane Hadj Salah, père de la linguistique arabe, auteur de la théorie Khalilienne», avant d’ouvrir un large débat sur l’ouvrage, la Liberté de culte en islam, de Dr Abdelhalim Bichi, animée par les docteurs Slimane Ould Khissal et Kassem Cheikh Belhadj, de l’université d’Alger.

Pour contribuer à la relance de la culture islamique, sa propagation et sa diffusion, le ministère des Affaires religieuses et du Wakf édite depuis des années des revues culturelles, des guides religieux, ainsi que des ouvrages à caractère scientifique, écrits par des auteurs algériens, arabes et musulmans, rappelle-t-on à cet égard. Outre l’édition du saint Coran, périodiquement, le département de M. Mohamed Aïssa consent d’importants moyens financiers, pour assurer la publication d’ouvrages scientifiques, traitant, notamment de la jurisprudence islamique (fiqh), de l’urbanisme, de l’astrologie, de la médecine et l’histoire, recommandés par ses comités de lecture et de correction.

Éminent spécialiste en linguistique arabe, initiateur du projet «Dakhira El-Arabia» ou «Internet arabe», agréé par la Ligue des États arabes, le Pr Abderrahmane Hadj Salah, dont la caravane scientifique porte le nom, est né le 8 juillet 1927 à Oran.

Il a acquis la science et le savoir auprès des savants et chouyoukh, issus de l’association des Ulémas musulmans algériens, avant de se rendre en Égypte pour suivre ses études en neurochirurgie, tout en fréquentant la célèbre université islamique d’El-Azhar. À son retour, Dr Hadj Salah enseigne la linguistique à la faculté des lettres de Rabat (Maroc), avant d’être désigné, après l’indépendance, chef de département de langue arabe et de linguistique à la faculté des lettres de l’université d’Alger. Le Pr Hadj Salah a ensuite été désigné recteur de l’université d’Alger jusqu’en 1968. Membre de l’Académie de langue arabe du Caire, de Damas, Baghdad et Amman, en plus de son affiliation à plusieurs conseils scientifiques internationaux, le défunt s’est particulièrement distingué en linguistique, en développant une théorie dans ce domaine, appelée «théorie khalilienne», au nom du savant musulman Khalil Ibn Ahmed El-Farahidi.

Nommé par le Président Abdelaziz Bouteflika à la tête de l’Académie algérienne de la langue arabe, Abderrahmane Hadj Salah s’est une nouvelle fois illustré par l’initiation d’un projet de grande envergure, appelé «Dhakhira El-Arabia», qui permet aux internautes arabes de disposer de leur propre réseau informatique, basé sur des références entièrement arabes.

