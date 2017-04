Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale à Sétif : « Nous savons le prix de la paix »

«Nous sommes à la veille d’une échéance importante. Je vous demande de mobiliser tous les agents pour aller voter en masse le 4 mai et adresser une réponse cinglante à tous ceux-là qui discréditent le pays. Nous avons vécu seuls 10 années de feu et de sang, et nous savons quel est le prix de la paix et de la stabilité, préservée par la sagesse de notre peuple et la vigilance des l’ANP et des services de sécurité, auxquels nous rendons un vibrant hommage. Le 4 mai sera également une réponse à tous ceux qui jouent sur le terrain du boycott, mais qui n’ont pas la force de mobiliser», dit Mohamed El-Ghazi, à l’issue de sa rencontre, hier à Sétif, avec les cadres de son secteur.

Une rencontre, qui n’était en fait que le juste couronnement de différentes activités sur le terrain et de visite de plusieurs unités qui lui ont permis de mesurer les avancées enregistrées et d’aller à la rencontre de jeunes promoteurs, impulsés par les mécanismes de soutien initiés par l’État.

Exemple plus qu’édifiant, cette unité de production de réservoirs et citernes en polyéthylène alimentaire mise sur pied avec un financement de l’ANSEJ, par un jeune universitaire titulaire d’un mastère dans sa spécialité qui a débuté un jour avec 4 travailleurs et qui tourne actuellement avec 50 agents en attendant, dit ce jeune promoteur au ministre, d’aller à 100 au titre de l’extension qu’il prévoit. Le ministre, visiblement fier de ce jeune qui maîtrisait son sujet, dit : «Vous êtes la génération d’aujourd’hui et de demain», soulignant un peu plus tard, dans cette grande salle de l’APW, que 370 .000 micro-entreprises ont été créées, ces 5 dernières années, générant 1 million de postes de travail.

Il mettra à profit la présence dans la salle du président de la Fédération nationale des jeunes promoteurs, pour dire que c’est là un exemple édifiant d’une force qui s’engage dans la voie de la richesse et de l’emploi, mettant en exergue cet autre exemple d’un jeune de Tizi Ouzou qui a débuté avec 3 ou 4 employés, et que voici à 500 aujourd’hui et espère même arriver à 700 dans le cadre de ses activités, soulignant, en revenant sur les créneaux choisis par les jeunes à Sétif, l’agriculture, le tourisme et l’artisanat, que la tendance est favorablement inversée et s’inscrit de plain-pied dans le cadre de la diversification économique mise en œuvre par le gouvernement. Le ministre, qui a visité plusieurs structures, à l’instar des agences de la CASNOS et la CNAS, souligne l’effort d’envergure accompli en la matière et la nécessité de livrer une lutte implacable aux congés de complaisance, notamment par la mobilisation constante du contrôle médical inopiné sur le terrain, dressant le mêmé constat face à l’abus de médicaments qui pour l’exemple aura nécessité une enveloppe de 110 milliards de centimes en 2015 de la CNAS de Sétif qui compte 650.000 assurés sociaux et 1.200.000 ayants droit. Comme il relève avec satisfaction, en parcourant les activités non moins importantes de la CASNOS, que le taux de chômage est à 5,77%, au moment où le taux national est à 10,6%, dit-il, faisant état d’une wilaya qui est en phase de plein emploi, donne de l’espoir aux jeunes et les incite à aller dans le sens de cette dynamique avec des normes attractives et des indices de bonnes santé économique. La modernisation du secteur, l’amélioration de l’accueil du citoyen à tous les niveaux, et le projet du code de travail qu’il qualifiera de grand chantier, fondé sur le dialogue et la concertation avec l’ensemble des partenaires sociaux, seront autant d’autres points à être évoqués par le ministre.

«En 1954, ce sont les jeunes qui ont rejoint le maquis, et aujourd’hui ce sont les jeunes qui ont à charge de relever le défi du développement», dit Mohamed El-Ghazi qui inaugurera le nouveau guichet CNAS destiné aux personnes aux besoins spécifiques, visitera le siège de l’inspection du Travail, l’agence ANEM pour les cadres supérieurs et un centre d’appareillage orthopédique privé financé par la CNAC.

F. Zoghbi