Contrôle technique automobile : de nouvelles mesures

Le ministre des Transports et des Travaux publics, Boudjema Talaï, a procédé hier à Tizi-Ouzou à la mise en service de la voie ferrée électrifiée reliant la wilaya de Tizi-Ouzou à la capitale via la ville de Thénia (Boumerdès). En effet, le premier essai technique a été effectué en présence du ministre des Transports et des Travaux publics, des walis de Tizi-Ouzou et Boumerdès ainsi que des cadres de l’ANESRIF, de la SNTF, des élus locaux et nationaux et des représentants de la société civile. Le train flambant neuf et confortable a démarré de la gare du boulevard Stiti de Tizi-Ouzou vers celle de Thénia avec une halte à la gare de Bordj Ménaiel avec à son bord le premier responsable des transports et des travaux publics et la délégation qui l’accompagnait.

Dans une conférence de presse, Boudjema Talaï a indiqué que la mise en service commerciale de ce train interviendra comme prévu au plus tard le 15 avril, tout en soulignant que la liaison entre les trois wilayas, à savoir Tizi-Ouzou, Boumerdès et Alger, jouera un rôle important dans le développement social et économique de ces dernières. « La ligne mise en service aujourd’hui est une ligne électrifiée fonctionnant avec une technologie de pointe permettant aux trains de circuler dans toutes les conditions », a-t-il tenu à préciser, rappelant que cette nouvelle voie permettra la circulation des trains chaque demi-heure et reliera les trois villes en une heure avec 1.800 voyageurs-jour, pour 170 DA. Le ministre n’a pas exclu la possibilité d’utiliser cette voie électrifiée et modernisée pour le transport de marchandise s’il y a une demande en ce sens d’autant que la SNTF a tous les moyens pour accomplir cette mission. Par ailleurs, le ministre a mis en exergue lors du même point de presse la détermination de son département à aller vers la modernisation des transports, précisant que le changement effectué récemment à la tête d’Air Algérie rentre justement dans ce cadre.

Interrogé sur les retards qu’accusent certains projets, Talaï a répondu : « Nous sommes en train de livrer nos projets et c’est l’essentiel qu’il faut retenir.»

Concernant la pression que subissent actuellement les centres de contrôle technique des véhicules à travers le pays, le ministère a pris trois mesures. « Nous avons autorisé le contrôle technique sans limite géographique, rallongé le temps de travail jusqu’à minuit et supprimé les quotas imposés aux agences de contrôle, précisant que ces nouvelles mesures sont contenues dans un décret adopté mercredi dernier par le gouvernement.»

Par ailleurs, le ministre a affirmé que les essais techniques sur la ligne ferroviaire à grande vitesse entre Oran et Saida, interviendront jeudi prochain. Quant au téléphérique de Tizi-Ouzou, M. Talaï a relevé une amélioration de la cadence des travaux suite à la résiliation du contrat de l’entreprise en charge de ce projet et son remplacement par une autre.

Concernant le projet du port de Cherchell, le ministre a ajouté que les études ont été achevées et les travaux seront lancés à la fin du premier semestre 2017.

Bel. Adrar