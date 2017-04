Production pétrolière : L’Algérie ne prévoit pas d’augmentation

L’Algérie ne prévoit pas une augmentation de la production pétrolière en cette période marquée par la baisse du prix du baril, a indiqué hier à Bouira le ministre de l’Energie et des Mines, Noureddine Boutarfa. L’objectif actuel de la compagnie publique Sonatrach est de « développer la production pétrolière à moyen et à long termes. Donc, nous ne trouvons pas utile d’augmenter la production alors que le prix du baril oscille entre 50 et 55 dollars », a expliqué M. Boutarfa lors d’un point de presse tenu en marge de sa visite d'inspection et de travail.

A une question relative au changement opéré récemment à la tête de Sonatrach, le ministre a expliqué qu’il s’agit d’un « changement normal » visant à permettre à Sonatrach de réussir son objectif qui est celui de développer la production à moyen et à long termes, notamment dans le contexte actuel.

M. Noureddine Boutarfa qui a inauguré une série de projets énergétiques dans la wilaya de Bouira a saisi cette occasion pour réitérer son soutien au nouveau responsable de Sonatrach en vue de donner une nouvelle impulsion à ses projets à travers le pays, avant d'ajouter par ailleurs que son département et Sonatrach œuvrent pour des appels d’offre réussis et non défaillants. « Le contexte actuel de baisse des prix ne nécessite pas de lancement d’appels d’offres pour les projets pétroliers. Il est préférable que l’investissement soit fait dans un cadre de participation et de partenariat », a expliqué dans ce contexte le ministre qui inspectait le projet de la station de pompage de Sonatrach à Béni Mansour. (APS)