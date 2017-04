Relogement de grande envergure à Ouled Fayet : soulagement et bonheur de 911 familles

Les choses s’accélèrent pour les souscripteurs de logements de la formule location-vente, appelée communément logements AADL. A en croire en effet le ministre l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, quelque 40.000 unités au titre du programme 2001-2002 seront distribuées d’ici la fin du mois de juin prochain dans plusieurs wilayas du pays.

«C’est une bataille quotidienne que nous menons pour mener à terme les programmes lancés par le Président de la République, toutes formules confondues et ce, en dépit des difficultés que nous rencontrons », a souligné Abdelmadjid Tebboune qui se montre rassurant quant à la capacité des pouvoirs publics de respecter les engagements pris par Abdelaziz Bouteflika. « Nous allons réaliser tous les logements inscrits dans ces programmes y compris pour les logements de type location-vente. Je le dis et je le répète : tous les souscripteurs inscrits dans ce programme bénéficieront de leurs logements en toute dignité », a-t-il lancé avec une note d’optimisme dans la voix, lors de la cérémonie de distribution d'un quota de 911 unités au niveau d'Ouled Fayet (Alger), en présence notamment du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui et du wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh.

Un quota qui fait parti des 3.000 logements location-vente réceptionnés cette semaine dans trois sites de la capitale. Il s’agit Reghaia (1.200), Ouled Fayet, site Semrouni (911) et Ouled Fayet (480) et enfin Ain El Malha (296).

D’ici moins d’un mois, soit à la fin d’avril, l’AADL procèdera à la distribution de 7.000 unités, puis 8.000 autres logements à la fin du mois de mai avant la grande opération, prévue à la fin du mois de juin, avec la distribution de quelque 22.000 unités dans les wilayas de Mostaganem, Ain-Temouchent, Oran, Relizane, Annaba, Constantine, outre les nouvelles villes de Sidi Abdallah et Bouinan pour les souscripteurs d’Alger et de Blida. « Dieu merci, les contraintes sont à présent maitrisées », s’est félicité Abdelmadjid Tebboune, également ministre du Commerce par intérim, faut-il le souligner. La délégation a visité un des logements remis aux citoyens sur le même site ainsi que toutes les structures qui sont réalisées tout autour, pour assurer aux nouveaux venus un cadre de vie agréable, doté de toutes commodités.

Et c’est dans une ambiance de liesse générale que l’opération de remise des clefs s’est déroulée. Les heureux bénéficiaires, venus en famille pour l’occasion, n’ont eu de cesse d’exprimer leur joie, aux membres de la délégation et de la presse, de voir enfin se réaliser ce rêve d’avoir un logement bien à eux.

Pour rappel, et comme relevé récemment par le DG de l’AADL, ces opérations de distribution de logements de type location-vente s’ajouteront aux 19.000 autres unités qui avaient été livrées dans plusieurs régions du pays depuis octobre 2015. En ce qui concerne le programme AADL 1, Mohamed Tarek Belaribi a indiqué que les programmes de 2001 et 2002 sont désormais clos dans certaines wilayas telles Oran, Tipasa et Batna.

Selon lui, dans le programme AADL 1 et 2, un nombre de 240.000 unités sont en cours de construction dont 70.000 logements sont au profit des souscripteurs des programmes 2001 et 2002 lesquels ont reçu l’ordre de versement de la 3e tranche.

Les bénéficiaires de ces 70.000 logements de l’AADL 1 vont recevoir par la suite les décisions de pré-affectation qui leur permettront de connaître leur logement avant de passer à la 4e tranche et la remise des clés. Quant aux souscripteurs de l’AADL 2, il avait indiqué que 38.500 souscripteurs avaient choisi à ce jour les sites.

A propos de l’apport des entreprises algériennes dans la réalisation des logements AADL, M. Belaribi a souligné que 55% des projets avaient été réalisés par des entreprises de droit algérien et que des conditions rigoureuses sur la qualité de la construction et les délais de livraison sont imposés.

S. A. M.

Tlemcen

7.200 logements attribués en 2016

Quelque 7200 logements tous programmes confondus (social locatif, participatif et promotionnel) ont été attribués en 2016 dans la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris du wali, Saci Ahmed Abdelhafid. Lors des travaux de la première session de l’APW, le wali a affirmé qu'un grand intérêt à été accordé à l’habitat dans la wilaya par les pouvoirs publics. Après avoir rappelé la distribution de 500 habitations rurales l'an dernier au niveau de la wilaya, le wali a souligné que les opérations d’attribution de logements se poursuivent sur la même cadence cette année. Pour rappel, 404 logements publics locatifs ont été attribués dernièrement à Hennaya, 176 autres à Bensekrane, auxquels s'ajoutent 112 logements sociaux participatifs qui seront attribués cette semaine à Ain Youcef. En 2015, pas moins de 4.869 logements dont 2.374 publics locatifs et 2.493 sociaux participatifs (LSP) et promotionnels aidés (LPA) ont été attribués à travers la wilaya. La wilaya a bénéficié de 2.000 logements promotionnels dont 950 en cours de réalisation à haï «Imama» et haï «Abdelmoumen Ben Ali» (ex Boudjlida). Le nombre de logements location-vente a atteint 5.000 unités dont 2.600 en cours de réalisation à haï Yaghmoracen (ex Oudjlida) à Tlemcen.