Le Coin du copiste : Freeklane en concert à Bejaia

Après l’album à succès Lalla Mira, en 2013, le groupe Freeklane a signé, aux éditions Papidou, son deuxième album intitulé Nomad sorti le 28 décembre 2016. Ce nouvel album qui a pris trois années de recherche, d’écriture, de composition et d’arrangements est un travail qui a pris une année au studio avec plusieurs thématiques différentes. Le titre choisi, Nomad, renvoie à la quête d’une liberté musicale absolue. Chemseddine Abacha a composé l’intégralité des onze titres que compte cet album. Enregistré en Algérie et en France, notamment dans un studio français, pour le mixage et le mastering, cet opus est considéré par nos artistes comme une production subtile de la maturité. Le groupe veut rester simple, dans l’optique que le public a aimée la première fois. Une simplicité qui montre que cette formation a acquis une harmonie qui dévoile le parcours et l’apprentissage des techniques originales et foncièrement modernes. Les thèmes abordés sont un mélange de choses de la vie de l’Algérien comme dans le premier album, entre joie, mélancolie et problèmes sociaux. « Nous avons essayé d’être dans un équilibre pour canaliser l’énergie du jeune Algérien vers quelque chose de positif, de poser des problématiques pour proposer des solutions. Nous avons parlé d’amour, de la société, de l’identité à travers la chanson Amazighia, qui a annoncé la sortie de l’album, quinze jours à l’avance avec le clip Amazighia, tourné à Tamanrasset », dira le leader du groupe dans un entretien. Tout en restant fidèles comme les guitares, la basse, la batterie, le piano, ajouté à cela les voix comme dans la chanson Souk — qui sera tournée, prochainement, en clip — où on trouve une touche de mandole et de banjo. Ce sont des instruments utilisés par rapport à l’esprit de la chanson elle-même. Pour rappel, le groupe, qui a vu sa naissance à l’université, est composé de jeunes étudiants qui se sont retrouvés et connus grâce à la musique, une passion commune, qui a fait qu’ils sont devenus amis, à l’INPS de Ben Aknoun, et ont finalement fondé le groupe Freeklane. En 2011, le groupe a eu de nouvelles recrues et commence à répéter sérieusement avant de passer à la radio où il se fait remarquer par une musique typiquement algérienne mais en même temps universelle. Un méli-mélo de styles populaires algériens, nord-africains et même occidental, dans un métissage rendu accessible aux jeunes et moins jeunes avec le désir de s’adresser à la majorité de la société :

« On essaye d’apporter ces touches et ces nuances dans notre musique en gardant toujours le lien avec la génération passée à travers les textes et les styles musicaux. Dans mon travail musical, j’essaye de puiser dans tous les styles. La musique universelle est un grand jardin. On essaye de cueillir une fleur de chaque jardin. Si on parle de musique internationale, occidentale, dans le reggae, j’aime beaucoup ce que faisait Bob Marley. Musicalement, c’est quelque chose de très instructif et de trop naïf en même temps. Du coup, on apprend beaucoup de Bob Marley », explique ce chanteur à propos de ses influences musicales. L’album a été accompagné d’un clip, l’Amazighia (la Berbère). Il s’agit du premier titre de Nomad. L’idée du clip l’Amazighia, tourné à Tamanrasset, est une idée commune, parce que tous les membres du groupe ont visité cette magnifique région qui ensorcelle plus d’un. Feeklane s’est produit à l’étranger, notamment en France, en Autriche, au Canada et en Afrique du Sud devant des publics qui ne comprennent pas l’arabe réagissent par rapport à la musique et au rythme. Le groupe qui veut faire connaître son nouvel album projette de faire une tournée nationale et donner un spectacle à Bejaia le 8 avril prochain.

L. Graba