Sidi Bel-Abbès : 50 tableaux de Mohamed Kerrour exposés

La galerie de la maison de la Culture «Kateb-Yacine» de Sidi Bel-Abbès abrite depuis dimanche une exposition de l’artiste plasticien Mohamed Kerrour comportant plus de 50 œuvres. Ces tableaux d’art traitent de l’identité algérienne dans un style d'expressionnisme simple facilitant au récepteur de comprendre ses significations, a souligné l’artiste, membre de l’association «El Basma» (empreinte) d’arts plastiques de Sidi Bel-Abbès. Cette exposition met en exergue une cinquantaine de toiles produites durant plus de trois ans, selon Mohamed Kerrour. Initiée par l’association précitée, cette manifestation inaugure une série d'activités artistiques et culturelles programmées pour cette année, a indiqué le président d’association Farid Taz. En plus de cette exposition picturale du jeune artiste Kerrour, des activités sont programmées notamment une exposition collective à Saida, une Kheima (tente) d’arts plastiques à Sidi Bel-Abbès, des activités pour enfants, en plus de l’accueil de deux artistes de renom de l’étranger, a-t-on annoncé. L'exposition des œuvres de Kerrour, organisée en collaboration avec la direction et la maison de la culture de la wilaya, se poursuit jusqu’à la mi-avril. (APS)