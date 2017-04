Alphabétisation en amazight pour adultes : La promotion 2016 porte le nom de Mouloud Mammeri

Le Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA) a enregistré avec satisfaction la présence en grand nombre d’enseignants d’alphabétisation pour adultes qui ont fait preuve d’attention et de motivation ainsi que la qualité de l’encadrement mobilisé durant les deux journées de formation organisées par le HCA en collaboration avec l’ONAEA, l’ANEM et l’Association algérienne d’alphabétisation Iqraa qui se sont déroulées du 27 au 29 mars dernier dans la wilaya de Biskra, a indiqué le secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad dans un poste publié sur le site de cette institution. Si El Hachemi Assad a également noté « le bon déroulement du programme marqué par la pertinence des communications, la dynamique constructive des débats et l’efficience des travaux d’ateliers». « A travers toutes les interactions suscitées apparaît l’importance du renforcement qualitatif du dispositif d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes par la formation continue ainsi que la planification de sa généralisation progressive et la conception de programmes et de manuels homologués », a en outre relevé le premier responsable du HCA. Au terme de ces deux journées de formation, il ressort la nécessité d’éviter autant que faire se peut le recours aux néologismes et donner une explication en bas de page de chaque nouveauté utilisée, de varier la qualité des textes en puisant dans le riche patrimoine littéraire amazigh et de tenir compte des pré-requis, des vœux et buts des apprenants, selon la synthèse des travaux de cette première session nationale de formation au profit des enseignants de Tamazight, encadreurs d’alphabétisation pour adultes. Comme il apparaît aussi la nécessité d’accompagner cet enseignement spécifique par des applications informatiques et des méthodes d’initiation à tamazight. Selon le secrétaire général du HCA, il a été par ailleurs convenu de baptiser la promotion 2016-2017 du nom de « Promotion Mouloud-Mammeri d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes », à l’occasion de la célébration du Centenaire de sa naissance. Enfin, le HCA a réitéré son engagement à poursuivre ses efforts afin de consolider ce dispositif mis en place depuis 2015

Bel. Adrar