Exposition collective à la galerie Asselah-Hocine : Le patrimoine revisité

La galerie de l’établissement Arts et Culture de l’avenue Asselah-Hocine propose aux passionnés des arts plastiques une exposition collective pittoresque, où le visiteur embarque dans un voyage historique rimé par des toiles aux couleurs chatoyantes.

Prévue initialement jusqu’au 02 avril, l’exposition a été prolongée jusqu’au 06 avril pour permettre aux amoureux des arts plastiques d’embarquer de nouveau dans les secrets de cette exposition sans thématique, et qui conjugue harmonieusement l’histoire à la beauté, les traditions à l’esthétique et le patrimoine matériel et immatériel à la beauté des couleurs méticuleusement choisies.

Ils sont quatre artistes à avoir exposé leurs toiles : Chirane Naila, Aïssa Guechene, Fatma-Zohra Bourehla et Lila Guiz. La diversité des thématiques des styles et des sujets fait l’originalité de cette exposition. On bascule du figuratif au semi-figuratif pour finir à l’abstraction complète. On trouve une toile de cubisme, des paysages panoramiques, de la nature morte, des paysages urbains mais aussi des silhouettes et des âmes qui reflètent la richesse de la culture algérienne. Entre l’homme targui, le vieillard au marché populaire, la jolie femme qui porte une jarre, l’oasis mystérieuse, la Casbah d’Alger, la femme mozabite, le folklore de

« Baba Salem » et des femmes en haïk, dire que des icônes incontournables de l’identité culturelle ont été reproduites par ces artistes qui égayent le cœur et l’âme du visiteur de cette exposition.

Kader B.