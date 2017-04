Grand angle : Bataille pour l’avenir

«J’ai parfaitement enregistré les attentes que vous m’avez adressées. Je vous remercie de la totale confiance dont vous m’avez investi pour leur aboutissement. Je puis vous assurer que de mon côté, tous les efforts seront déployés pour que soit gagnée la bataille de notre avenir. La bataille pour la paix, pour l’unité et pour la réconciliation nationale», a promis le chef de l’État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, à la clôture de la première phase de la Conférence d’Entente nationale (CEN) qui aura duré 7 jours. D’aucuns trouveront certainement à redire au sujet des recommandations émises par les participants et qui se déclinent en 8 points, dont l’organisation d’une conférence spéciale inclusive sur la paix et la stabilité au centre du Mali, l’organisation d’états généraux sur la défense et la sécurité nationale, l’organisation d’états généraux sur le foncier, l’adoption d’une charte pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, l’adoption, après la rédaction de la charte pour la paix, l’unité et la réconciliation nationale, des réformes institutionnelles, ainsi que de la révision constitutionnelle, l’adoption urgente de mesures consensuelles pour l’organisation d’élections crédibles et transparentes, et l’évaluation de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger. D’autres préfèreront retenir le fait que les participants n’ont pas tranché le statut Azawad, laissé aux soins d’un comité d’experts, dont la mise en place a été retenue lors de cette conférence, ou encore qu’ils aient recommandé l’ouverture des négociations avec les belligérants du Centre, notamment Amadou Kouffa, et du Nord, avec Iyad Ag Ghaly d’Ansar Eddine. Faut-il pour autant reprocher aux Maliens de vouloir chercher les voies et moyens qui permettront au Mali de tourner définitivement la page, et de s’inscrire dans un processus de réconciliation nationale ouvrant la voie à un retour irréversible de la paix et de la sécurité, ce qui ne manquera pas d’asseoir la stabilité dans ce pays et, partant, dans toute la région du Sahel ? Certes, du chemin reste encore à faire, et il est certain que ce Mali apaisé et en paix ne se fera pas en un clin d’œil ou par une baguette magique, d’autant que des forces étrangères à la région ont tout à gagner à ce que l’instabilité et l’insécurité que font régner les groupes terroristes perdurent. Mais force est aussi de reconnaître que les efforts consentis par les autorités maliennes, les partis de l’opposition et les mouvements politico-militaires permettent, il est vrai pas au rythme voulu, d’avancer sur l’épineux chemin de la paix. La première phase de la CEN, qui s’est clôturée ce 2 avril, est un autre jalon sur la voie déblayée par l’Accord d’Alger, car elle a permis de poser les bases d’un dialogue auquel les Maliens ont souscrit en acceptant d’y participer. Pour preuve, même ceux qui ont boycotté l’ouverture de la Conférence ont accepté de prendre le train en marche en se joignant à la table des négociations. Le message qu’ils ont voulu transmettre a été apparemment compris par le Président malien.

Nadia K.