Turquie : 113.260 personnes arrêtées depuis la tentative de coup d’État

Le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu, a indiqué que 113.260 personnes avaient été arrêtées et 47.155 placées en détention provisoire depuis la tentative de coup d'État en juillet 2016, pour leurs liens présumés avec le mouvement Gülen. Parmi les personnes placées en détention provisoire, figurent 10.732 policiers, 7.643 soldats, 168 généraux, 2.515 juges et procureurs, 26.177 officiers civils et 208 administrateurs locaux, a déclaré M. Soylu, dimanche soir à une chaîne de télévision locale. Selon le ministre, 23.861 suspects ont été libérés, alors que 863 sont toujours en fuite.