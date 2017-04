Gibraltar : La guerre des mots

L'Espagne a regretté hier l'absence du proverbial flegme britannique après qu'un ancien chef du parti conservateur avait comparé la dispute hispano-britannique sur Gibraltar, ravivée par le Brexit, à la guerre des Malouines contre l'Argentine. «Le gouvernement espagnol est un peu surpris du ton qui a été adopté au Royaume-Uni, un pays connu pour son flegme. Sur ce sujet, le traditionnel flegme britannique brille par son absence», a déclaré le ministre espagnol des Affaires étrangères, Alfonso Dastis, lors d'un colloque à Madrid.

Lord Michael Howard, un ancien chef du Parti conservateur britannique (2003-2005), a comparé, dimanche, le contentieux sur Gibraltar à la guerre remportée en 1982 par le Royaume-Uni sur l'Argentine, après que celle-ci avait occupé l'archipel britannique des Malouines (Falklands), dans le sud de l'Atlantique. «Cela fait 35 ans, cette semaine, une autre Première Ministre (Margaret Thatcher) a envoyé une force expéditionnaire à l'autre bout du monde, pour défendre la liberté d'un autre petit groupe de Britanniques contre un autre pays hispanophone», a déclaré Lord Howard, à la chaîne de télévision Sky News. «Je suis absolument sûr que la Première Ministre actuelle (Theresa May) montrera la même détermination à se tenir au côté du peuple de Gibraltar.» Cette dernière a affirmé dimanche que Londres ne céderait «jamais» la souveraineté sur Gibraltar sans l'accord de la population de ce territoire situé au sud de l'Espagne, selon un communiqué de Downing Street. Le débat a ressurgi vendredi, après la présentation du projet d’«orientations de négociation» de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, par le président du Conseil européen Donald Tusk. Ce document stipule que l'Espagne devra donner son feu vert pour qu'un accord sur le Brexit puisse s'appliquer à ce territoire britannique. Lors d'un entretien téléphonique dimanche avec le chef du gouvernement de Gibraltar, Fabian Picardo, Mme May a affirmé qu'elle ne conclurait «jamais d'accord qui laisserait passer les habitants de Gibraltar sous une autre souveraineté sans leur volonté librement et démocratiquement exprimée». Le texte présenté avait alarmé certains politiques qui craignent que Madrid puisse exclure l'enclave de tout accord commercial conclu entre les négociateurs britanniques et européens. Le chef du gouvernement de Gibraltar a dénoncé, vendredi dans un communiqué, «la machination» de l'Espagne qui «cherche à manipuler le Conseil européen, pour poursuivre ses propres intérêts politiques mesquins». Quant au ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, il a assuré, dimanche, que «Gibraltar n'est pas à vendre». «Gibraltar ne peut pas se marchander. Gibraltar ne sera pas soldé», a-t-il écrit dans le Sunday Telegraph. M. Dastis s'est cependant voulu apaisant. «Nous ne voulons pas mettre d'obstacles aux relations avec le Royaume-Uni ni avec la population de Gibraltar», a-t-il déclaré, en soulignant que ce n'était pas dans l'intérêt de l'Espagne, qui veille aussi à protéger les habitants de la région frontalière de Gibraltar, dont 10.000 sont employés dans l'enclave. Au sujet des conséquences commerciales du Brexit pour Gibraltar, il a également tenté de rassurer. «Ce n'est pas dans notre intérêt d'augmenter les droits de douane ni rien de ce genre», a-t-il dit, en laissant entendre que cela porterait aussi préjudice aux Espagnols qui travaillent sur place. Gibraltar, un pignon rocheux à l'extrémité sud de l'Espagne qui compte 32.000 habitants, a été cédé au Royaume-Uni par traité en 1713, et le Brexit a ravivé les tensions entre Londres et Madrid autour de l'avenir du «Rocher».

M. T. et agences