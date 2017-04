Ligue 1 : La compétition prendra fin le 6 juin

Le championnat de Ligue 1 Mobilis de football prendra fin le mardi 6 juin prochain avec le déroulement de la 30e et dernière journée de la compétition, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. L'instance dirigeante du championnat a également fixé les dates des matchs retards, au nombre de huit, qui seront disputés entre le 5 avril et le 5 mai, précise la même source. La compétition nationale reprendra ensuite avec la programmation de la 25e journée fixée au week-end des 11, 12 et 13 mai prochain. Cette journée pourrait connaitre des modifications avec l’entrée en lice de l'USM Alger en phase de poule de la Ligue des champions et l'éventuelle qualification de la JS Kabylie et du MC Alger à la phase de poules de la Coupe de la Confédération.

Programme des matchs retards :

Mercredi 5 avril :

JS Kabylie - NA Hussein Dey ( Match retard 17e journée)

Vendredi 21 avril :

CA Batna - JS Kabylie (match retard de la 20e journée)

Mardi 25 avril :

MC Oran -MC Alger (match retard de la 20e journée)

Vendredi/Samedi 28/29 avril :

MC Alger - MO Béjaia et JS Kabylie - USM Alger (match retard de la 23e journée)

Vendredi / Samedi 5/6 mai :

MC Oran - JS Kabylie, USM Alger - CA Batna et JS Saoura - MC Alger (match retard de la 24e journée)

Calendrier des six dernières journées du championnat :

Jeudi/vendredi/ Samedi 11/12/13 mai : 25e journée

Mardi 16 mai : 26e journée

Vendredi/Samedi 19/20 mai : 27e journée

Jeudi ou vendredi 25 ou 26 mai : 28e journée

Vendredi 2 juin : 29e journée

Mardi 6 juin : 30e journée.