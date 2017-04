MOB : Le cri de détresse de Boussâada

La défaite du MO Béjaïa, vendredi, face à l’O Médéa (1-2) aura été celle de trop. Car un autre résultat que cette défaite aurait au moins permis aux joueurs et aux supporters d’espérer encore à un miracle, fut-il invraisemblable au regard des données actuelles. Triste constat pour un club, finaliste de la coupe de la CAF, il y a à peine quelques mois. Mais au-delà des résultats catastrophiques qui ont conduit le club de la Valée de la Soummam là ou il est actuellement, c’est le constat fait par l’entraîneur Bousaâda qui interpelle. Ce dernier a, en effet, tiré carrément la sonnette d’alarme, dénonçant l’abandon dont est victime le club.

«C’est peut-être la première fois qu’une défaite ne me fait pas mal. C’est la conséquence de la politique des dirigeants qui ont laissé le club livré à lui-même. Il n’y a plus personne, à part les joueurs et les supporters qui essaient de croire encore. Les dirigeants ont laissé tomber le club. C’est vraiment malheureux, car je craints que la saison prochaine, on ne trouvera même pas de quoi composer une équipe de onze joueurs », a dénoncé Boussâada qui faisait d’habitude preuve de retenue. Le constat de Boussaâda est d’autant plus justifié dans la mesure ou c’est ces mêmes dirigeants qui adoptent aujourd’hui la politique de la fuite en avant qui ont tout fait pour dissoudre l’ancien bureau, provoqué le départ de Nasser Snadjak et plusieurs cadres au mercato pour qu’aujourd’hui ils laissent le club livré à lui-même.

Les chances du maintien consommées, la priorité désormais est de rouvrir le capital du club et reconstituer une équipe dirigeante capable de relancer le MOB, vainqueur de la coupe d’Algérie il y a presque deux ans jour pour jour.

Amar B.